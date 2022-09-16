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Бывшая девушка Илона Маска продала его фото из 90-х. Вот они бесплатно

Середина 90-х. Им немного за двадцать, они учатся в университете Пенсильвании и влюблены в друг друга. Спустя год роман закончится, он переедет в Пало-Альто и через некоторое время создаст SpaceX. А спустя десятилетия она продаст на аукционе RR Auction их совместные фото, чтобы оплатить колледж своему пасынку.

Бывшая девушка миллиардера Илона Маска Дженнифер Гвинн выручила за бумажные снимки в общей сложности более $130 тыс. Начальная цена каждого лота составляла $100. Самым дорогим в итоге оказалось фото, на котором предприниматель лежит на полу, задрав ноги на стол. За него заплатили $17 511.

На фотографиях Маск и Гвинн путешествуют и тусуются с однокурсниками. На некоторых снимках владелец Tesla сгорбился над компьютером, на других – одет в черный смокинг. Практически на всех – широко улыбается.

Гвинн также продала открытку и ожерелье с изумрудом, которые Маск подарил ей на Рождество. Камень был добыт в африканской шахте, принадлежавшей его отцу. По словам Гвинн, расставание тогда «разбило ей сердце», и с тех пор они не общались.

Илон Маск на редких фотографиях из 1990-х — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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