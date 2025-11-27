Блогер прокомментировал поведение сына пропавших в тайге Усольцевых

Блогер Александр «Кучерявый» отметил в разговоре с aif.ru странности в поведении сына Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, Даниила Баталова.

Блогер заявил, что придерживается версии побега семьи в США. Поэтому его не удивило то, что Даниил сообщил об исчезновении Усольцевых лишь через два дня.

«Кучерявый» отметил, что встречался с Баталовым на телевидении. По словам блогера, сын пропавшей Ирины вел себя вызывающе и «довольно странно», не пытаясь скрыть свои радостные эмоции.

«После передачи поехал веселиться по Москве и транслировал это в своих социальных сетях. Моя версия исчезновения Усольцевых не изменилась: по-прежнему, даже спустя такое время, считают, что семья сбежала», — заявил «Кучерявый».

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь приехали приехали на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин 27 сентября. На следующий день семья ушла в поход к скальному массиву Буратино, после чего пропала. В связи с исчезновением Усольцевых возбудили уголовное дело.

В конце октября блогер Александр Андрюшенков провел расследование и выяснил, что аккаунт Сергея был активен онлайн 3 октября — через неделю после исчезновения. Изначально сын Ирины утверждал, что такой статус появился из-за звонков через мессенджеры, но позже изменил свои показания, заявив, что «сам звонил на тайную страницу». Андрюшенков же отметил, что подобное невозможно технически, так как по настройкам приватности звонки разрешены лишь одному пользователю.

Подробности о поисках семьи Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал, что поисковики надеются найти следы семьи Усольцевых в мае.