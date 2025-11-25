Эксперт рассказал, что поисковики надеются найти следы семьи Усольцевых в мае

Альпинист Кулеш: следы Усольцевых можно будет обнаружить не раньше мая

Участники спасательной операции надеются найти следы семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края 28 сентября, в мае 2026 года. Об этом aif.ru рассказал волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.

По мнению специалиста, поисковикам удастся обнаружить следы Усольцевых, когда сойдет снег.

«Ну или могут случайно наткнуться в одной из пещер, что мне кажется маловероятным», — добавил эксперт.

Напомним, в конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе со своей 48-летней супругой и общей пятилетней дочерью. Путь семьи лежал в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Однако 28 числа Усольцевы перестали выходить на связь. В связи с этим возбудили уголовное дело.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 километрах от поселка Кутурчин. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота, но признаков пребывания пропавших там не были обнаружены.

Подробности о поисках семьи Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

