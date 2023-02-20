Мантуров раскрыл сроки начала экспорта Superjet и МС-21

Россия начнет поставлять отечественные лайнеры Superjet и МС-21 на рынки ближнего зарубежья не раньше 2025 года. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной оборонной выставки IDEX 2023 в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, поставки при этом могут быть отложены до 2027-2028 годов.

«Мы с вами понимаем, что сначала мы должны обеспечить внутренний рынок до конца. С учетом всех принятых президентом и правительством решений, с учетом консолидированного гражданского заказа, нам еще определенное количество лет отведено на работу на внутреннем рынке», — заявил Мантуров, отмечая, что в странах ближнего зарубежья наблюдается стойкий интерес к приобретению российских самолетов.

Ранее сообщалось, что по поручению президента Владимира Путина были заключены сделки о производстве 86 вертолетов общей стоимостью 44,5 млрд рублей в период с 2023 по 2025 год и самолетов на сумму 274,9 млрд рублей в период с 2024 по 2026 год для нужд отечественных компаний.