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#Операция на Украине #Коронавирус
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Google запретил российским государственным СМИ монетизировать трафик

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Global Look Press

IT-гигант Google временно запретил СМИ, связанным с российскими властями, зарабатывать на сервисе контекстной рекламы Google Ads. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ограничение связано со специальной операцией, которую проводят на Украине российские Вооруженные силы, а точнее с тем, как ее освещают государственные медиа.

Ранее телеканал RT заявил, что его Youtube-каналам отключили монетизацию. Видеохостинг Youtube принадлежит корпорации Google.

Роскомнадзор указал российским журналистам на недопустимость публикации ложной информации о военной операции и призвал опираться на данные Министерства обороны. Впоследствии регулятор обвинил радиостанцию «Эхо Москвы», издание «Медиазона» (организация включена Минюстом в список иноагентов), телеканал «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), «Новую газета» и другие СМИ, сообщившие об обстрелах украинских городов и гибели гражданского населения Украины, в распространении информации, которая «не соответствует действительности».

Военная спецоперация была объявлена 24 февраля российским президентом Владимиром Путиным. Киев в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил о всеобщей мобилизации. Многие страны и международные организации в свою очередь ввели против России санкции.

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Санкции против России
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