На YouTube удалили несколько сотен каналов и тысячи видео на фоне событий на Украине

Компания Google заявила, что удалила на YouTube за последние несколько дней несколько сотен каналов и тысячи видео, связанных с событиями на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

В европейском подразделении корпорации уточнили, что активно следят за происходящим на Украине и работают в режиме нон-стоп, «уделяя внимание безопасности сотрудников, пользователей и клиентов».

«На YouTube мы размещаем видео из надежных источников новостей и прилагаем все усилия, чтобы удалять контент, нарушающий нашу политику», — говорится в сообщении.

В Google подчеркнули, что сохраняют бдительность в отношении фейковой информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать Youtube-канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Аккаунт политика был заблокирован 12 февраля «за нарушение правил сообщества». До момента блокировки на страницу Пушилина было подписано более 3 тыс. человек.