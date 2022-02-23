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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На YouTube заблокировали аккаунт главы ДНР Пушилина

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

На платформе YouTube заблокировали аккаунт главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина. При попытке открыть страницу по старому адресу отображается надпись «этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».

До момента блокировки на аккаунт Пушилина было подписано более 3 тыс. человек.

В настоящий момент причина блокировки страницы главы ДНР на YouTube и какие правила им нарушались, неизвестно.

Непосредственно сам Пушилин пока не комментировал в социальных сетях блокировку на YouTube.

Учетная запись не отображается по состоянию на 12.42 мск.

Ранее Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки. Причиной стали публикации о начале эвакуации жителей города в Россию.

Также TikTok блокировал аккаунт РИА «Новости», удалив видео обращения Пушилина. На момент удаления видеоролик посмотрело более 1,2 млн пользователей.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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