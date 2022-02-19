Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки

Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт администрации донецкой Горловки из-за публикаций о начале эвакуации жителей города в Россию. Об этом сообщается на странице администрации города во «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня официальное сообщество администрации города Горловка в социальной сети Facebook было заблокировано администрацией сайта на 24 часа», — говорится в сообщении.

Ранее руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили о временной эвакуации жителей республик в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Также руководители республик Донбасса объявили о всеобщей мобилизации.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения, в первую очередь женщин, детей и людей старшего возраста, в Россию. Он заявил, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса, жизнь и здоровье граждан могут оказаться под угрозой.