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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Facebook заблокировал страницу администрации донецкой Горловки

Facebook заблокировал страницу донецкой Горловки из-за сообщения об эвакуации людей в РФ

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Depositphotos

Социальная сеть Facebook временно заблокировала аккаунт администрации донецкой Горловки из-за публикаций о начале эвакуации жителей города в Россию. Об этом сообщается на странице администрации города во «ВКонтакте».

«Друзья, сегодня официальное сообщество администрации города Горловка в социальной сети Facebook было заблокировано администрацией сайта на 24 часа», — говорится в сообщении.

Ранее руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик сообщили о временной эвакуации жителей республик в Ростовскую область в связи с угрозой военного нападения со стороны Украины.

Также руководители республик Донбасса объявили о всеобщей мобилизации.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения, в первую очередь женщин, детей и людей старшего возраста, в Россию. Он заявил, что Украина готовится к силовому захвату Донбасса, жизнь и здоровье граждан могут оказаться под угрозой.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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