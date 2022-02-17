В Совфеде предложили расширить перечень противоправного контента

Сенатор Совета Федерации России Маргарита Павлова заявила, что в СФ готовится законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего досудебной блокировке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нами ведется совместная работа с Роскомнадзором по законопроекту о расширении перечня тем деструктивного контента, подлежащих блокировке. Сейчас проект проходит согласование в ведомстве», — рассказала сенатор.

Она отметила, что сегодня появляется все новый контент в интернете, который пока не подпадает под определение противоправного, но который также несет угрозу и набирает силу. В качестве примера она привела романтизацию террористов, преступников, маньяков и убийц.

Ранее глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн внес законопроект, который обязывает органы власти публиковать в соцсетях информацию о работе.

Он отметил, что в документе также прописано понятие «официальная страница» государственного органа.