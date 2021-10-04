Власти Германии отреагировали на блокировку YouTube-каналов RT

Представитель правительства России Штеффен Зайберт заявил, что в Германии отсутствует цензура. Он ответил на вопрос о блокировке YouTube-каналов RT, сообщает «Интерфакс».

«В Германии (и так написано в Конституции) цензура не проводится», — сказал Зайберт.

По его словам, на территории государства существует ряд правил и норм.

«Есть правила, которые устанавливают операторы, в этом случае YouTube. Было нарушение, потом другое нарушение и соответственно этим правилам они и действовали», — объяснил представитель немецкого правительства.

Также Зайберт обратил внимание, что «то было решение, которое не относится к властям Германии».

Ранее сообщалось, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала агентства RT. По словам главного редактора канала Маргариты Симоньян, RT DE находился на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, а за июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.

В пресс-службе Google уточняли, что каналы удалили из-за нарушений политики сервиса.

В свою очередь в Госдуме напомнили о претензиях к Deutsche Welle после удаления каналов RT.