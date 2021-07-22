Власти США отреагировали на исчезновение группировки «русских хакеров»

Чиновник из администрации президента США Джо Байдена прокомментировал сообщения об исчезновении группировки «русских хакеров» REvil. Как сообщает Politico, высокопоставленный сотрудник Белого дома подтвердил их уход из даркнета.

«Мы определенно заметили, что они свернули свои операции. Мы не знаем точно, с чем это связано», — отметил чиновник, уточнив, в Белом доме пока не объявляют победу в связи с уходом REvil.

На вопрос, была ли роль Кремля в закрытии деятельности группировки, сотрудник ответил: «Думаю, это возможно. Опять же, мы точно не знаем, почему они ушли». Общение с собеседником велось на условиях анонимности из-за правил, установленных в администрации Байдена.

Утром 14 июля сайты киберпреступной организации REvil, которую на Западе связывают с Россией и Кремлем, перестали отображаться онлайн. «Газета.Ru» опросила экспертов, чтобы выяснить, с чем связан подобный уход с радаров и как на него повлияла встреча президента России Владимира Путина и Байдена.