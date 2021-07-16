Кибермошенники активизировались в связи с новыми выплатами на школьников

Активность кибермошенников, которые обещают гражданам России очередные выплаты от государства, с момента объявления о «школьных» выплатах, выросла в несколько раз, заявил директор блока экспертных сервисов компании BI.ZONE Евгений Волошин. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, за первую половину июля выявили 170 фейковых сайтов. Однако сайты, посвященные исключительно выплатам семьям с детьми школьного возраста, пока еще обнаружены не были. На найденных страницах мошенники в целом акцентируют внимание на получение денежной компенсации от государства, уточнил специалист.

«Злоумышленники показывают, сколько якобы доступно денежных компенсаций, указывают точную сумму планируемых выплат и предлагают получателю связаться с юристом фейковой организации для их начисления», — подчеркнул Волошин.

Кроме того, эксперт отметил, что у мошенников есть несколько сценариев для хищения денег. Первый — кража информации банковской карты при их вводе на фишинговом ресурсе. Второй — оплата небольшой комиссии под различными предлогами: конвертация валюты, налог, оплата юридических услуг и другое.

«Естественно, после оплаты комиссии денег пользователю никто не выплатит», — добавил он.

В начале мая президент России Владимир Путин поручил выплатить семьям в августе 2021 года по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты России перечислит выплаты на школьников большинству семей 16 августа.