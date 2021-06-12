Место на полет в космос с Безосом продали за $28 миллионов

Место на полет в космос с основателем компании Amazon Джеффом Безосом ушло с молотка за 28 миллионов долларов. Торги были проведены космической организацией Blue Origin? об этом стало известно из трансляции.

«Продано человеку с номером 107 за 28 миллионов долларов», — объявил в конце торгов аукционист.

В настоящий момент не уточняется, у кого будет шанс полететь на орбиту с основателем Amazon и его братом. Предполагается, что имя получившего возможность отправиться в космос на New Shepard объявят через несколько недель.

Ко всему прочему, скоро планируют назвать «четвертого и последнего» члена экипажа космической миссии.

До этого Blue Origin начала онлайн-аукцион по розыгрышу одного пассажирского места на борту многоразового суборбитального корабля New Shepard, полет которого запланирован на 20 июля.

Ранее Директор НАСА Билл Нельсон назвал уникальным сотрудничество России и США в космосе. Он напомнил, как в 1975 году в разгар холодной войны космический корабль США встретился и совершил стыковку с российским космическим кораблем.