Американские генпрокуроры попросили Facebook не запускать детский Instagram

Национальная ассоциация генеральных прокуроров Соединенных Штатов обратилась к главе Facebook Марку Цукербергу с просьбой не запускать детскую версию соцсети Instagram. Об этом утверждается в письме на сайте NAAG.

Опасения связаны с «благополучием и безопасностью детей».

«Судя по всему, Facebook не отвечает на потребность, а вместо этого создает ее, так как эта платформа предназначена в первую очередь для детей, у которых в противном случае нет или не было бы учетной записи в Instagram», — уточнили авторы.

При этом в организации уверены, что сервис Instagram для юных пользователей будет вредным. В результате ассоциация просит американскую социальную сеть не выпускать подобную версию для несовершеннолетних.

Против запуска детской версии социальной сети подписались 44 генпрокурора.

Ранее появилась информация, что Facebook хочет запустить приложение Instagram Kids. Предполагалось, что такая версия одноименной платформы будет рассчитана на детей младше 13 лет. Сейчас политика компании запрещает использование сервиса лицами младше 13 лет.