Путин одобрил перенос обязательной предустановки российского ПО на гаджеты

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает перенос обязательного требования по предустановке российского ПО на гаджеты. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, срок обязательной предустановки ПО переносится с 1 января 2021 года на 1 апреля 2021 года.

В документе отмечается, что данное требование будет касаться смартфонов, умных телевизоров и компьютеров. Там уточняется, что помимо российского ПО на данный гаджеты может быть установлено и ПО стран ЕАЭС, а именно Армении, Казахстана, Белоруссии или Киргизии.

Правительство России в дальнейшем определит порядок составления, ведения перечня таких программ и их предустановки.

В 2019 году Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки российского ПО. В марте 2020 года данный запрет перенесли на 1 января 2021 года.

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