Французские ученые создали убивающий свыше 90% коронавируса в воздухе «медальон»

Французские разработчики создали аппарат, который позволяет очистить воздух от коронавируса SARS-CoV-2 на более чем 90%. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Специальное устройство было сделано в форме медальона, который можно носить на шее.

Разработчиком выступила компания Moskitofree. Создатели отмечают, что в устройстве находится мини-озонатор и особый минерал, название которого не разглашается.

Ранее Moskitofree также занимались производством аппарата, который позволяет защитить человека от укусов разносящих малярию комаров.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77 млн заболевших, свыше 54 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Новый «британский» штамм коронавируса выявлен в Италии

— Ученые рассказали о потере зрения у пациентов с COVID-19

— Новым категориям граждан открыли запись на вакцинацию от COVID-19 в Москве