Facebook удалил расистские посты в адрес Камалы Харрис

Социальная сеть Facebook удалила серию публикаций, содержащих расистские высказывания в адрес избранного вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным СМИ, это было сделано после соответствующего обращения «Би-би-си» о фактах публикации разжигающих ненависть материалов в трех группах.

Сама соцсеть отметила, что удаляет 90% нарушающего правила компании контента до того, как он будет отмечен. При этом Facebook не намерен предпринимать конкретных действий по отношению к самим группам.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении. Вместе с ним победу одержала кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис.

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