Акимов уточнил сроки изготовления первых электронных паспортов в РФ

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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
РИА Новости

Российский вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в стране начнут изготавливать первые электронные паспорта уже в первом полугодии 2020 года. Об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Акимов отметил, что производство первых электронных паспортов с чипами запланировано на начало 2020 года. Проект по введению таких документов будет реализовываться в двух формах. Первая — пластиковые карты с чипами, а вторая — мобильное предложение.

По его словам, в настоящее время уже завершена сертификация.

«Первые 100 тыс. изделий будут в первой половине года изготовлены», — подчеркнул Акимов.

До этого Акимов предполагал, что россияне увидят новые паспорта в 2022 году. А российский премьер Дмитрий Медведев говорил, что срок перехода запланирован на 2023 год.

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