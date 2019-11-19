Акимов уточнил сроки изготовления первых электронных паспортов в РФ

Российский вице-премьер Максим Акимов сообщил, что в стране начнут изготавливать первые электронные паспорта уже в первом полугодии 2020 года. Об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Акимов отметил, что производство первых электронных паспортов с чипами запланировано на начало 2020 года. Проект по введению таких документов будет реализовываться в двух формах. Первая — пластиковые карты с чипами, а вторая — мобильное предложение.

По его словам, в настоящее время уже завершена сертификация.

«Первые 100 тыс. изделий будут в первой половине года изготовлены», — подчеркнул Акимов.

До этого Акимов предполагал, что россияне увидят новые паспорта в 2022 году. А российский премьер Дмитрий Медведев говорил, что срок перехода запланирован на 2023 год.

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