Россияне определились со своим отношением к Ассанжу

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Почти половина россиян считает, что публикацией секретных сведений основатель Wikileaks Джулиан Ассанж способствовал укреплению принципов свободы слова и СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос, проведенный ВЦИОМ.

Отмечается, что такого мнения придерживаются 45% опрошенных. При этом еще 40% респондентов посчитали, что публикуя секретные сведения Ассанж действовал в интересах мировой общественности, а еще 57% полагают, что своими действиями журналист хотел рассказать миру о «коррупции, преступлениях, скандалах в разных государствах».

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При этом только четверть опрошенных, 27%, заявила, что Ассанж нарушил закон, раскрывая секретные сведения.

В опросе ВЦИОМ принимали участие более 1600 человек, исследование было проведено 13 апреля.

Ранее сообщалось, что задержанного по подозрению в связях с Ассанжем шведа сочли россиянином.