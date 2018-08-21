Microsoft заявила об атаке «российских хакеров» перед выборами в США

Компания Microsoft заявила, что якобы российские хакеры атаковали американские политические группы в преддверии осенних промежуточных выборов в США. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Microsoft, группировка хакеров, «связанная с российским правительством», создавала фальшивые домены, которые маскировались под две американские консервативные политические организации: Hudson Institute и International Republican Institute. Кроме того, специалисты компании якобы нашли еще три фейковых домена, которые маскировались под сайт сената США.

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Начальник юридического отдела Microsoft Брэд Смит заявил, что атака хакеров была нацелена на «подрыв демократии». В компании добавили, что хакеры планировали с помощью фишинга получить личные данные и пароли своих жертв, однако, по словам Смита, их попытки не увенчались успехом.

Microsoft не привела никаких более детальных доказательств, подчеркивает агентство.

Ранее сообщалось, что сайты одной трети кандидатов в конгресс США уязвимы для кибератак.