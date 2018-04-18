Песков о блокировке Telegram: Путин в курсе

Президент России Владимир Путин в курсе решения суда о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Журналисты спросили Пескова, докладывали ли Путину о ситуации с блокировкой Telegram.

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«Вопрос, скорее, правительственный, но, конечно, президент в курсе того решения, которое было принято судом о блокировке», — ответил он.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram. Это связано с отказом разработчиков мессенджера передать ФСБ ключи шифрования.

Ранее в управлении по правам человека ООН прокомментировали блокировку Telegram. Там заявили, что в ходе разбирательства по делу о блокировке мессенджера не были соблюдены мировые стандарты в области прав человека.