«Ищут то, что враг говорит». В России могут ввести тарифы для пользователей VPN-сервисов

Минцифры России занимается проработкой механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей услугами мобильной связи, сообщает Telegram-канал «Обратная сторона телекома» со ссылкой на ответ министерства на обращение Ассоциации компаний связи.
Ведомство вместе с «уполномоченными государственными органами» принимает меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства», отмечается в письме, датированном 27 апреля.
Расценки и лимиты пока не раскрываются.
По данным Forbes, Минцифры просило операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Предполагалось, что такая опция заработает до 1 мая. Впоследствии операторы попросили отсрочить введение этой меры, выяснили «Ведомости».
Тем временем загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Digital Budget. С марта 2025-го по март текущего года включительно зарегистрировано 35,7 млн скачиваний.
Накануне Минцифры сообщило, что большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включенным VPN. Как подчеркнули в ведомстве, это делается для безопасности данных, которые пользователь вводит на площадках. В частности, это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан.
«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — предупредило Минцифры.
«Это уже перебор»
Потенциальное введение тарифов за весь международный трафик россиян в рамках борьбы с VPN — это «перебор», заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
«Не нужно вводить прям уж какие-то сверхтарифы для иностранного трафика <…> Интернет все-таки — это зона для удобства с точки зрения бизнеса и для удобства с точки зрения общения. Поэтому какие-то дополнительные сборы, я считаю, это уже перебор»,
— сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Свинцов подчеркнул, что россияне пользуются «огромным количеством» ресурсов из «братских стран». Однако из-за угрозы утечек персональной информации следует продолжить борьбу с нелегальными VPN-сервисами, считает парламентарий.
«Любой нелегальный VPN имеет определенные возможности для похищения персональных данных <…> Но при этом развивать все легальные сервисы», — добавил Свинцов.
Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов уверен, что введение таких тарифов лишь разозлит жителей страны.
«Инициативы о введении какого-то дополнительного платного трафика выглядят просто издевательством!
<…> Подобные предложения о каких-то новых платежах <…> ничего кроме отторжения вызвать не могут. Не надо злить людей и тем более наказывать их рублем!» — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».
По мнению Миронова, государство должно решать вопросы безопасности граждан «не огульными запретами, штрафами или поборами», а повышением эффективности работы своих органов и внедрением эффективных альтернатив. При этом он назвал внедрение мессенджера Мах «движением в правильном направлении».
Вместе с тем реализация такого механизма затронет не только пользователей VPN, предупредил генеральный директор студии разработки Appfox Вячеслав Богаткин.
«Через зарубежную инфраструктуру проходят облачные сервисы, корпоративные системы, обновления ПО, мессенджеры, видеосвязь, CDN, игровые и медийные платформы. Поэтому риск в том, что мера, задуманная как борьба с VPN, может привести к удорожанию и ухудшению качества большого количества легитимных сервисов», — поделился он в разговоре с Hi-Tech Mail.
Однако председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал использование VPN-сервисов. Он считает, что пользователи VPN ищут не «другую точку зрения», а «что враг говорит». В этом «есть что-то противоестественное», уверен глава СПЧ.
«Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией), «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) — это не другая точка зрения, это точка зрения врага. А это пропаганда», — приводят его слова «Ведомости».
Кроме того, Фадеев обратил внимание на «странное массовое ощущение», что национальный мессенджер Max «плохой». При этом ранее так же говорили про Telegram, заметил он.