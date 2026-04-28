«Ищут то, что враг говорит». В России могут ввести тарифы для пользователей VPN-сервисов

Минцифры России прорабатывает механизм дополнительной тарификации международного трафика мобильных абонентов, рассматривая его как меру противодействия VPN-сервисам. Расценки и лимиты пока не раскрываются. В Госдуме уже назвали «перебором» и «издевательством» реализацию такого механизма. Тем временем в СПЧ считают, что пользователи приложений VPN ищут не другую точку зрения, а «что враг говорит».

Минцифры России занимается проработкой механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей услугами мобильной связи, сообщает Telegram-канал «Обратная сторона телекома» со ссылкой на ответ министерства на обращение Ассоциации компаний связи.

Ведомство вместе с «уполномоченными государственными органами» принимает меры, «направленные на противодействие использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства», отмечается в письме, датированном 27 апреля.

По данным Forbes, Минцифры просило операторов связи ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Предполагалось, что такая опция заработает до 1 мая. Впоследствии операторы попросили отсрочить введение этой меры, выяснили «Ведомости».

Тем временем загрузки VPN-приложений в России выросли в 14 раз , пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Digital Budget. С марта 2025-го по март текущего года включительно зарегистрировано 35,7 млн скачиваний.

Накануне Минцифры сообщило, что большинство российских сервисов ограничивают доступ пользователей с включенным VPN. Как подчеркнули в ведомстве, это делается для безопасности данных, которые пользователь вводит на площадках. В частности, это касается государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан.

«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники для перехвата трафика и информации», — предупредило Минцифры.

«Это уже перебор»

Потенциальное введение тарифов за весь международный трафик россиян в рамках борьбы с VPN — это «перебор», заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

«Не нужно вводить прям уж какие-то сверхтарифы для иностранного трафика <…> Интернет все-таки — это зона для удобства с точки зрения бизнеса и для удобства с точки зрения общения. Поэтому какие-то дополнительные сборы, я считаю, это уже перебор»,

— сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Свинцов подчеркнул, что россияне пользуются «огромным количеством» ресурсов из «братских стран». Однако из-за угрозы утечек персональной информации следует продолжить борьбу с нелегальными VPN-сервисами, считает парламентарий.

«Любой нелегальный VPN имеет определенные возможности для похищения персональных данных <…> Но при этом развивать все легальные сервисы», — добавил Свинцов.

Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов уверен, что введение таких тарифов лишь разозлит жителей страны .

«Инициативы о введении какого-то дополнительного платного трафика выглядят просто издевательством!

<…> Подобные предложения о каких-то новых платежах <…> ничего кроме отторжения вызвать не могут. Не надо злить людей и тем более наказывать их рублем!» — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению Миронова, государство должно решать вопросы безопасности граждан «не огульными запретами, штрафами или поборами», а повышением эффективности работы своих органов и внедрением эффективных альтернатив. При этом он назвал внедрение мессенджера Мах «движением в правильном направлении».

Вместе с тем реализация такого механизма затронет не только пользователей VPN , предупредил генеральный директор студии разработки Appfox Вячеслав Богаткин.

«Через зарубежную инфраструктуру проходят облачные сервисы, корпоративные системы, обновления ПО, мессенджеры, видеосвязь, CDN, игровые и медийные платформы. Поэтому риск в том, что мера, задуманная как борьба с VPN, может привести к удорожанию и ухудшению качества большого количества легитимных сервисов», — поделился он в разговоре с Hi-Tech Mail.

Однако председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал использование VPN-сервисов. Он считает, что пользователи VPN ищут не «другую точку зрения», а «что враг говорит» . В этом «есть что-то противоестественное», уверен глава СПЧ.

«Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией), «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) — это не другая точка зрения, это точка зрения врага. А это пропаганда», — приводят его слова «Ведомости».

Кроме того, Фадеев обратил внимание на «странное массовое ощущение», что национальный мессенджер Max «плохой». При этом ранее так же говорили про Telegram, заметил он.