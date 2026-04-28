«Не надо злить людей»: в Госдуме выступили против ограничений связи

Минцифры прорабатываю вопрос о введении тарифов за весь международный трафик в рамках борьбы с VPN. Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что ограничивать связь — неприемлемо. По его мнению, мера лишь разозлит граждан.

«Справедливая Россия» принципиально выступает против любых новых поборов с граждан будь то за товары первой необходимости, за услуги ЖКХ или за связь. Связь — это услуга первой необходимости. А сегодня наши люди и так за нее переплачивают огромные деньги, и это установленный факт. На этом фоне инициативы о введении какого-то дополнительного платного трафика выглядят просто издевательством! Решать вопросы безопасности граждан государство должно не огульными запретами, штрафами или поборами, а повышением эффективности работы своих органов и внедрением эффективных альтернатив. Как говорится, отрицая, предлагай», — сказал он.

По мнению депутата, следует лучше разобраться с проблемой коррупции в России.

«В этом смысле внедрение национального мессенджера МАХ — это движение в правильном направлении. Вот только подобные предложения о каких-то новых платежах его дискредитируют. Потому что ничего кроме отторжения они вызвать не могут. Не надо злить людей и, тем более, наказывать их рублем! Наказывать надо казнокрадов, которые разворовывают бюджетные деньги. В том числе те, которые предназначены на развитие систем связи в России», — заключил он.

До этого Ассоциация компаний связи (АКС) получила разъяснения Минцифры по вопросу возможного введения дополнительной тарификации международного интернет-трафика. Поводом для обращения стал обсуждаемый в отрасли порог в 15 ГБ в месяц, после превышения которого может применяться отдельная плата, сообщил портал «Хабр».

По словам экспертов, ответ ведомства от 27 апреля 2026 года указывает на то, что механизм дополнительной тарификации международного трафика действительно находится в стадии проработки. Отмечается, что соответствующие меры прорабатываются для мобильных сетей.

В документе также указывается, что регулятор фактически приравнивает использование VPN-сервисов, обеспечивающих доступ к заблокированным ресурсам, к международному трафику. Это может повлиять на подход к учету и тарификации таких соединений.

Ранее депутат Свинцов призвал Минцифры не вводить платный зарубежный интернет для россиян.