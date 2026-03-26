В Подмосковье юноша пытался сжечь подстанцию из-за мошенников

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Подмосковье задержали юношу за попытку сжечь трансформаторную подстанцию

В Подмосковье полиция задержала 19-летнего жителя Химок, подозреваемого в попытке поджога трансформаторной подстанции в селе Виноградово. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

Ночью молодой человек облил горючей смесью электрооборудование и поджег его, после чего скрылся. Пламя не успело разгореться и вскоре погасло. В случае полного уничтожения подстанции сумма ущерба превысила бы 3 млн рублей, а жители остались бы без электричества.

По записям камер полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Юноша пояснил, что пошел на преступление из-за мошенников, неизвестные сообщили, что от его имени на «Госуслугах» оформили доверенность на человека, который теперь может финансировать ВСУ.

Чтобы избежать уголовного преследования, молодому человеку предложили поучаствовать в «спецоперации» и устроить поджог. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Фигурант находится под домашним арестом.

Ранее в Пензе подросток поджег вышки сотовой связи по заданию неизвестных.

 
Теперь вы знаете
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
