В Подмосковье юноша пытался сжечь подстанцию из-за мошенников

В Подмосковье полиция задержала 19-летнего жителя Химок, подозреваемого в попытке поджога трансформаторной подстанции в селе Виноградово. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

Ночью молодой человек облил горючей смесью электрооборудование и поджег его, после чего скрылся. Пламя не успело разгореться и вскоре погасло. В случае полного уничтожения подстанции сумма ущерба превысила бы 3 млн рублей, а жители остались бы без электричества.

По записям камер полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Юноша пояснил, что пошел на преступление из-за мошенников, неизвестные сообщили, что от его имени на «Госуслугах» оформили доверенность на человека, который теперь может финансировать ВСУ.

Чтобы избежать уголовного преследования, молодому человеку предложили поучаствовать в «спецоперации» и устроить поджог. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества. Фигурант находится под домашним арестом.

Ранее в Пензе подросток поджег вышки сотовой связи по заданию неизвестных.