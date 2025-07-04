Он сам просит жену лечь с другим: кто такой куколд и стоит ли его бойкотировать

Куколд — это вовсе не герой пикантных мемов и не безвольный объект для насмешек. Он может оказаться тем самым учтивым менеджером, что приносит вам кофе в переговорке, или милым парнем из соседнего подъезда, который каждый вечер выгуливает ретривера. Уверенный, контактный, с тонким чувством иронии — и при этом возбужденный самой мыслью о том, что его партнерша целуется, флиртует и ложится в постель с кем-то еще. За этим парадоксом кроется особая сексуальная динамика, где ревность становится топливом, а доверие — главным договором. «Газета.Ru» разбиралась, кто такие куколды на самом деле, откуда взялся этот термин и почему за ним тянется шлейф оскорблений и стереотипов.

Кто такие куколды и откуда пошел термин

Если отбросить интернет-сарказм, слово «куколд» на самом деле — отголосок средневековой насмешки. Впервые оно мелькнуло в английских рукописях XIV века и звучало почти как ругательство: cuckold происходило от названия кукушки — той самой, что подбрасывает яйца в чужие гнезда. Литературные сатирики с радостью подхватили метафору: мужчина, заметивший измену слишком поздно, считался смешным, «рогоносцем», объектом публичного позора. Несколько столетий спустя термин мигрировал во французские баллады про «рога оленя», затем растворился в викторианской морали (в пуританскую эпоху откровенные разговоры о супружеских изменах были неприличными), чтобы внезапно воскреснуть в конце XX века на порносайтах с тегом cuckolding.

Но за эти шестьсот лет произошло тихое переосмысление, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский. То, что раньше описывало обман, ныне обозначает соглашение. Парадоксальной частью этого сюжета становится ревность: она не разрушает, а возбуждает, превращаясь из яда в афродизиак. Если классическая измена — про нарушение границ, то куколдинг — про согласованный обмен адреналином , где все знают реплики и соблюдают правила приличия лучше, чем на званом ужине.

Дело здесь не только в мазохизме или голой ревности. Желание наблюдать, как партнер занимается сексом с другим, рождается из целого спектра мотивов: возбуждение от запретного опыта; жажда сильной эмоции, даже если это ревность; поиск остроты, новизны, дофаминового всплеска и многое другое. В психологии такое притяжение к сложному коктейлю чувств называют эмоциональной алексафилией — человеку важно не избегать ревности, страха или унижения, а, наоборот, прикоснуться к ним и превратить во вкусное топливо для возбуждения. Станислав Самбурский бизнес-психолог, клинический психолог

Этимология при этом никуда не делась: насмешливый шлейф по-прежнему держится на ассоциации с «чужим яйцом». Интернет-тролли и сегодня кладут в одну стопку «куколда» и «слабака», хотя реальность почти зеркальная: добровольный отказ от монополии на тело партнера требует куда большей уверенности, чем ревнивое выгрызание личной территории. Сексологи говорят об «эротизации ревности» — феномене, при котором чувство обладания и опасность его утратить спрессовываются в единый источник возбуждения.

Почему слово «куколд» считается оскорбительным В коллективном бессознательном «настоящий мужчина» обязан ревностно сторожить «свое», потому слово «куколд» обижает сильнее, чем старомодное «рогоносец»: оно не просто сообщает о якобы совершившейся измене, оно называет мужчину соучастником собственного «унижения». Куколд в стереотипной картинке — мягкотелый, инфантильный, не способный защитить территорию. Для многих такое обвинение опаснее прямого оскорбления, ведь оно бьет в саму сердцевину гендерной идентичности.



Схожий эффект наблюдается и в публичной политике. В 2016-м Дональд Трамп ретвитнул мем, в котором республиканского конкурента унижали словом cuck. Мем взорвался, и политтехнологи мгновенно расшифровали сигнал: оппоненту приписывают слабость, податливость, неспособность отстоять интересы избирателей. Это та же средневековая логика, только упакованная в 280 символов: если ты не контролируешь «свою женщину», как сможешь защитить нашу страну?



Интересно, что в секс-сообществе значение термина зеркально противоположно. Там «куколд» — не позорное клеймо, а нейтральное обозначение ролевого предпочтения. Но широкая публика слышит лишь эхо: раз фигурирует секс и третье лицо, значит, непременно унижение. Отсюда и парадокс: люди, которые добровольно практикуют куколдинг, чаще других вынуждены прятать подробности личной жизни, чтобы не получить порцию стигмы.

Что возбуждает куколдов

Попробуйте представить ревность не как гудок пожарной сирены, а как усилитель звука. В обычных отношениях он срабатывает в режиме тревоги: «опасность, тебя лишают эксклюзивного доступа». У куколдов та же электроника включена в режим «овердрайв» — она подмешивает к ревностному шипению прилив дофамина и превращает угрозу в чистое топливо желания.

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Работает это удивительно телесно: когда партнер узнает или видит, что другой человек вторгается в священную зону интимности, организм выбрасывает коктейль гормонов — кортизол, адреналин, тестостерон — и тут же балансирует его окситоцином, потому что сценарий согласован и доверие не разрушено . Получается редкая смесь страха потерять и уверенности, что потеря не случится. Мозг воспринимает ее как одну из самых мощных форм возбуждения.

Не последнюю роль играет эффект «запретного кино». Большая часть человеческой жизни режиссируется фантазиями, в которых мы редко получаем роль наблюдателя собственного сюжета. Куколдинг дает такую привилегию: человек оказывается в кресле режиссера-оператора, наблюдающего картину по собственному сценарию. Этот авторский контроль парадоксально уживается с ощущением утраты контроля — ровно та амбивалентность, из которой растет острота переживаний. Зигмунд Фрейд называл подобные механизмы «скрещиванием аффектов»: страх и удовольствие сплавляются в одно переживание, усиливая друг друга, как два прожектора, направленные в одну точку.

Это не одно и то же, что свинг или полиамория. В классическом куколд-сценарии наблюдение и контроль — неотъемлемая часть возбуждения. Здесь чаще работает динамика: «Я знаю, и мне от этого хорошо». В то время как в полиамории речь идет о равенстве партнеров и обоюдной эмоциональной вовлеченности. Станислав Самбурский бизнес-психолог, клинический психолог

Есть и более тонкий слой — социальный. В патриархальной культуре мужчина традиционно доказывает статус через монополию на партнершу; куколд обыгрывает этот миф, переворачивая его с ног на голову. Он как факир, который добровольно ложится на гвозди, демонстрируя: «Смотрите, я контролирую даже то, что, по вашим меркам, вырывается из-под контроля». Отсюда эротический привкус «очень приватного перформанса» и ощущение, что ментальные границы раздвигаются шире любых физических. Появляется чувство элитарности, будто пара владеет секретным кодом, до которого части общества еще расти и расти.

Куколд — кто он? По словам психолога, не существует унифицированного «портрета куколда» — так же, как невозможно свести влюбленность к одному-единственному темпераменту. Тем не менее существуют повторяющиеся паттерны. Часто в прошлом у человека был опыт отвержения или измен, что оставило болезненный след. Самооценка при этом нередко занижена и компенсируется стремлением контролировать происходящее. Доминирует тревожный тип привязанности: «мне страшно потерять, но я остаюсь рядом даже сквозь дискомфорт». Прибавьте к этому повышенную чувствительность к унижению, которая парадоксально сочетается со способностью эротизировать это чувство — и получится наиболее частый, хотя и далеко не обязательный, психологический профиль.

Биология лишь усиливает эффект: сопернический сигнал поднимает кортизол, адреналин и тестостерон до уровней спортивного финала, тут же включается дофаминовая система вознаграждения, а после согласованного «ритуала» гормоны привязанности — окситоцин и вазопрессин — склеивают пару еще плотнее. Добавьте эволюционный «режим сперматической конкуренции» и эффект Кулиджа (тягу к новизне) — и получаем яркую, но безопасную вспышку либидо без реальной угрозы измены.

Наконец, в возбуждении куколда весомый вклад вносит феномен комперсии — радости от радости любимого. Когда люди годами строят доверие, многие обнаруживают: наблюдать удовольствие партнера не менее сладко, чем испытывать его самому. Если добавить перчинку риска и театральный свет ревности, удовольствие удваивается. Это уже не просто «кто-то третий в вашей постели», а символ того, что отношения куют собственные, ни на что не похожие правила игры.

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Есть еще один штрих: для части куколдов важен элемент ролевого унижения, но это нюанс, а не обязательный ингредиент. Чаще побеждает смесь гордости («мы смелее остальных»), азарта («можно ли обуздать ревность и превратить ее в энергию»), а уже потом — приправы покруче, вроде игры в статус или символической «порчи рогов». Универсальной формулы нет: кого-то заводит процесс наблюдения, а кого-то — само знание факта, что «это» происходит. Одним важен аудио-визуальный триллер вживую, другим — короткая, но детальная устная хроника по возвращении партнера домой.

Срабатывает такая схема, разумеется, далеко не для всех. Если костяк отношений держится на неустойчивой самооценке, любые эксперименты оголяют трещины. Но когда пара изначально строит союз на доверии и открытом диалоге, куколдинг становится не разрушителем, а провокатором роста: он заставляет партнеров говорить честнее, чувствовать сильнее и, что важнее всего, возвращаться друг к другу с обновленным, а иногда и неожиданно нежным взглядом.

Стоит ли бороться с куколдингом

Любая практика, связанная с сексом и эмоциями, в массовом сознании автоматически оценивается по шкале «нормально — ненормально». Куколдинг не исключение, и первый импульс многих звучит так: «Раз партнеры втягивают в отношения третьего, значит, с ними что-то не в порядке, это надо срочно лечить». Психотерапевты смотрят на вопрос проще: лечить следует не слова из словаря, а страдания. У схемы «два человека плюс зритель» нет собственного диагноза — все решает контекст .

Важно понимать и культурную составляющую. В русском языке слово «куколд» еще не успело очиститься от зловонного шлейфа, поэтому публичное признание почти гарантированно обернется стигмой. Психологи советуют честно взвесить: готовы ли вы к возможному хейту от друзей и родни, способна ли пара держать границы, когда близкий друг начинает задавать лишние вопросы. Иногда легче сохранить подробности интимной жизни за дверью спальни — не из-за стыда, а ради спокойствия.

Стоит ли бороться? Ответ тот же, чем заканчивается любая взрослая дискуссия о сексе: если обоюдное согласие, безопасность и уважение присутствуют, бороться не с чем. Куколдинг, как и свинг, БДСМ или банальное порно, — всего лишь инструмент для усиления близости. Инструментом можно забить гвоздь, а можно ударить себя по пальцу. Важен не молоток, а мастер. Коммуникация, четкие правила и готовность остановиться при первом же крике внутренней тревоги — вот три кита, на которых практика превращается из интернет-клика в реальный источник удовольствия, а не в рану, которую потом приходится зашивать годами.

Бороться нужно лишь с ситуациями, где нет «да» от всех участников, где страх прикрыт улыбкой, а презервативы заменены на «авось пронесет». Все остальное — вариации человеческой сексуальности, которые давно не укладываются между черной икрой «моногамии» и белым хлебом «измены». В XXI веке выбор меню стал чуть шире; главное — не заставлять никого есть то, что ему противно, и не показывать всем свою тарелку.

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Когда сексуальный фетиш можно считать нормой

Когда пара приходит к психотерапевту и говорит: «Мы счастливы, хотим лишь убедиться, что не рушим психику ребенку», то работа идет не над «избавлением от куколдинга», а над гигиеной границ. Если же приходит один из партнеров со словами: «Я соглашаюсь, потому что иначе останусь один», это уже красный флаг: сексуальный сценарий стал инструментом давления, а не совместным приключением. В таком случае задачей терапии будет не запретить куколдинг, а вернуть человеку право говорить «нет» и осознавать, что отношения можно строить без шантажа ревностью.

Вопрос «нужно ли от этого избавляться» упирается в три простых критерия, которыми руководствуются специалисты по секс-терапии.

1. Добровольность

Даже легкий намек на шантаж («если не пригласим третьего — ты меня совсем не любишь») переводит игру в разряд эмоционального насилия. Бороться здесь стоит не с куколдингом как явлением, а с манипуляцией.

2. Равенство выгоды

Когда после любой сессии один партнер ощущает подъем, другой — пустоту и чувство «со мной опять так обошлись», счетчик доверия начинает трещать. Помощь нужна не ради запрета фантазии, а чтобы найти форму, где удовольствие получают оба или, по крайней мере, никто не выходит сломленным.

3. Реальность последствий

Любые немоногамные практики несут риски — от ИППП до внезапного всплеска необработанной ревности. Если пара игнорирует презервативы и не проверяется у венеролога, никакой приветливый термин не спасет от проблемы. То же касается психики: иногда достаточно одного «непроговоренного» взгляда третьего участника, чтобы разбудить внутри демона сравнения, а затем — целый ворох упреков. Если каждое «шоу» заканчивается скандалом на три дня, сигнал очевиден: волшебный костер не греет вас, а дымит на всю квартиру.

«Если пара решила попробовать подобную практику — ключевое слово здесь: договоренность. Без вины. Без давления. Без постфактум. Обязательно обсудите границы, как будет вестись диалог после, как отслеживать тревогу, если она нарастает; что будет стоп-сигналом. Важно понимать: если в основе сценария — саморазрушение, он не сексуален, а токсичен. А еще — не нужно стесняться обратиться к психологу. Не чтобы «отучиться» от фантазии, а чтобы разобраться, какие чувства за ней стоят. Не все, что возбуждает, полезно. И не все, что страшно, — опасно», — заключил психолог.