PornHub отдыхает. Порномодели рассказали о самых диких прихотях своих фанатов

Обычно под фетишистами люди представляют себе мужчин, которые любят подчиняться женщинам, возбуждаются от запаха нижнего белья или восторгаются лодыжками. По факту фетишей гораздо больше: кто-то возбуждается от вида трактора, другому подавай козявки, а третьи любят оскорбления в адрес евреев. Фетишей так много, что никто не возьмется обозначить их количество. «Газета.Ru» изучила фетишистские сайты, пообщалась с сексологом, вебкам- и OnlyFans-моделями и теперь рассказывает о самых странных предметах возбуждения.

Спрос рождает предложение

Данная парадигма, кажется, работает для всего. Во всяком случае, она точно работает для нетипичного порноконтента. Большинство людей наверняка, если хотят посмотреть видео с маркировкой «18+», идут на PornHub или любой другой условно бесплатный ресурс. Однако «большинство» — это не все. Те, кому не хватает традиционных жанров порно, обращаются к специализированным ресурсам.

Один из них (Clips4Sale) представляет собой платформу, на которой видео разбиты по категориям. Каждая категория — отдельный фетиш. Все видео на этом сайте — платные. Clips4Sale является самым популярным фетишистским сайтом. На нем представлены миллионы клипов и сотни категорий.

Наибольшей популярностью на сайте сейчас пользуются такие фетиши, как «великанши», «аквафилия», «воздушные шары» и не только.

В первом случае женщины снимают видео, располагая камеру как можно ниже. С такого ракурса героиня клипа кажется больше. Иногда в ход идут приемы видеомонтажа. В таком случае в кадр вставляется молодой человек, несопоставимо меньшего размера, чем женщина. Эффект гигантизма достигается и другим путем: актрисы засовывают камеру в рот и другие отверстия своего тела, ассоциируя объектив со зрителем.

Аквафилия представляет собой влечение к воде, что подразумевает постоянное пребывание в ней героев порно. Они могут просто плавать в ванне или бассейне, а также заниматься сексом или мастурбировать. Примечательно, что некоторым фетишистам принципиально важно, чтобы актеры находились именно под водой, а также в открытом или просто большом водоеме. Поэтому героям иногда приходится прибегать к использованию водолазного снаряжения.

Наконец, в категории с воздушными шарами присутствует много видеороликов, в которых женщины или мужчины проводят различные манипуляции с этими праздничными атрибутами. Манипуляции эти далеко не всегда заключаются в трении шаров о гениталии. Зачастую их просто лопают обнаженными ягодицами. В большинстве случаев лопание шариков возбуждает фетишистов сексуально, но есть и те, кто получают от этого эмоциональную разрядку в виде слез или смеха.

Причудливых жанров очень много. Из описания всех наверняка получится многотомная энциклопедия. В одних видео связанных женщин до истерики щекочут, в других — участникам в рот стряхивают пепел от сигарет, в третьих — люди восторгаются взрослыми пациентами в подгузниках.

Фетиш на эксклюзивы

Для людей с парафилиями (переживаниями повторяющегося или интенсивного сексуального возбуждения по отношению к нетипичным объектам) принципиально важно иметь хоть какую-то связь со своим объектом влечения. Поэтому фетишисты часто прибегают к услугам вебкам- и OnlyFans-моделей (OnlyFans — платформа с элементами социальной сети для размещения платного контента. — «Газета.Ru»), готовых за деньги выполнить эксклюзивный заказ. Об этом «Газете.Ru» рассказал 34-летний Михаил (имя изменено. — «Газета.Ru») с фетишами на ступни и грязное нижнее белье.

«Эксклюзивный контент обеспечивает обратную связь. Модель говорит именно то, что ты хочешь, делает что-то с тем, что ты выбрал, и обращается лично к тебе. Для меня, — да и, судя по всему, для других — это принципиальный момент», — поделился с «Газетой.Ru» Михаил.

Много ли странных заказов получают адалт-воркеры (так предпочитают называть себя многие люди, занимающиеся изготовлением взрослого контента. — «Газета.Ru»)? О да… Корреспондент «Газеты.Ru» пообщался с десятью моделями со стажем от нескольких месяцев до нескольких лет, и все они получали и выполняли просьбы от фетишистов.

«Был подписчик, который хотел, чтобы я унижала евреев. В конце сеанса он признался, что сам является евреем. Другой просил доставать козявки из носа и есть их. Еще один — играться с месячными. Для кого-то я писала в подгузник для взрослых и мазала промежность зубной пастой», — рассказала «Газете.Ru» OnlyFans-модель и автор Telegram-канала «Вебкам и отвага» Ева.

Из ее рассказа также следует, что существует отдельная каста фетишистов, которые испытывают удовольствие от того, как они причиняют вред самому себе. Так, один из подписчиков Евы просил смотреть, как он употребляет героин. Другой засовывал в себя различные предметы, начиная от лимона, и заканчивая туалетным ершиком.

«Еще делал клизмы из своей мочи и острого соуса; одевался в женские платья, ходил так гулять и присылал отчет», — добавила она.

В свою очередь вебкам-модель Лера (имя изменено. — «Газета.Ru») рассказала о том, как однажды мужчина попросил ее встать перед камерой, чтобы было видно все тело, поднять руки и не двигаться как можно дольше. Другой из раза в раз просил молча сидеть, улыбаться и смотреть, как клиент самоудовлетворяет себя.

«Такие запросы я часто получала в первые месяцы работы. Сейчас, спустя почти два года, таких клиентов почти нет. Они сами как-то отсеялись, поскольку сформировалась база постоянных зрителей с нормальными запросами. Да и я сама стала более внимательна к тому, что делаю», — сказала Лера.

Хотя кому-то заказы от фетишистов приходят случайно, некоторые адалт-воркеры прямо специализируются на них. Например, Лана, известная также в соцсетях как Lana_findom, называет себя профессиональной финдом-моделью. Финдом — это финансовое доминирование. Люди с этим фетишем получают удовольствие от того, что отдают своему партнеру-доминанту свои деньги.

«Один из клиентов представлялся девушкой и ежедневно скидывал мне небольшие суммы ($15-30). Однажды он признался, что ему приходится сексуально ублажать других людей, чтобы получать деньги, которые отправляет мне. Тогда я впервые и узнала о таком фетише как финдом. Другой мужчина потратил за час видеозвонка со мной $5000. В общем, финдом — это мой любимый фетиш», — сказала Лана.

Границы дозволенного

Модели рассказали, что иногда запросы фетишистов выходят за пределы дозволенного. Какие-то просьбы кажутся им слишком омерзительными, а некоторые — даже опасными.

«Самый смелый фетиш, на который я решалась, — это обмазать все тело густым йогуртом. Но просят гораздо больше. Хотят «оргазм» из пятой точки, просят засунуть в себя банку или лампочку. Во-первых, фу. А, во-вторых, ну нафиг — это очень опасно», — рассказала «Газете.Ru» 19-летняя Екатерина (имя изменено. — «Газета.Ru»), которая работает в вебкаме меньше года.

В свою очередь Лера, говоря о стоп-запросах, упомянула удушения. По ее словам, к ней неоднократно обращались с просьбой очень туго затянуть на шее шарф. Кроме того, она категорически против контакта продуктов питания с гениталиями. А Лана вспомнила, как ей были готовы заплатить за топтание тараканов, но она отказалась от этого запроса.

По словам Екатерины, ограничения устанавливают и платформы, на которых работают вебкам-модели. Она сказала, что модераторы строго следят за просьбами зрителей и действиями девушек. Например, на многих сайтах запрещены демонстрация крови, мочи, испражнений, наркотиков и экстремальных манипуляций с гениталиями. Причем запрет работает в обе стороны: как для моделей, так и для их подписчиков.

«Пользователь пообещал подарить модели секс-машину в обмен на выполнение особой просьбы. Он решил не описывать, что нужно сделать, а проиллюстрировать: прислал фотографию со стеклянной банкой в заднице. Его аккаунт сразу же безвозвратно забанили. При этом у него на балансе было около 200 тыс. руб.», — рассказала модель.

Фетишизм — дело тонкое

Многие фетиши настолько странные, что, кажется, в них нет никакой логики. Но, скорее всего, это не так, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт из Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

«Фетишизм — это разновидность сексуального влечения, при котором сексуальный стимул, обязательный для возбуждения, придает неодушевленный предмет. Им может быть что угодно. В научных статьях есть описание случая, когда объектом был трактор и связанные с ним предметы. Кроме того, возбуждать фетишиста может какая-нибудь часть тела или даже ее отсутствие. Фетишизм также подразумевает какое-либо сексуальное взаимодействие с данными объектами», — объяснил Олег Гулько.

По словам врача, точно механизмы возникновения того или иного фетиша сейчас не описаны. В этом процессе задействованы разные факторы: начиная от особенностей работы центральной нервной системы, и заканчивая индивидуальными обстоятельствами психосексуального развития.

«Фетиш может появиться на ранних этапах формирования сексуальных предпочтений человека. Происходит запечатление, импринтинг любого объекта или действия, и связывание его с сексуальной сферой», — добавил сексолог.

Фетишист Михаил, общаясь с «Газетой.Ru», не вспомнил какого-то конкретного события в жизни, после которого у него появились конкретные влечения. По его словам, он просто часто смотрел порно и в какой-то момент понял, что одни жанры его возбуждают гораздо сильнее других.

Сексолог Гулько добавил, что, согласно относительно новым исследованиям, фетишизм свойственен в равной степени как мужчинам, так и женщинам. Тот факт, что, на первый взгляд, фетишизм кажется атрибутом сугубо мужской природы, обусловлен лишь большей изученностью мужской сексуальности.