«Дети не заслужили блокировок». Roblox внезапно перестал работать в России

Российские пользователи онлайн-платформы Roblox столкнулись с невозможностью зайти на ее сайт и открыть игровое приложение. Число жалоб на Downdetector уже превысило две тысячи. Масштабный сбой произошел после недавнего заявления РКН о негативном контенте в этой игре и резонансного убийства женщины в Петербурге — ее дочь проигрывала в Roblox сцены расправы над матерью. В Госдуме считают, что «все идет к принятию крайних мер» и платформа будет заблокирована. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В России произошел масштабный сбой в работе популярной среди подростков игровой онлайн-платформы Roblox. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

«Ни [мобильное] приложение, ни сайт не загружаются», — говорится в одном из обращений на портале.

Число жалоб уже превысило 2,2 тысячи . Больше всего обращений поступает от пользователей из Хабаровского края, Магаданской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области и Камчатского края.

«Юзеры — по большей части школьники — рассказывают, что пытаются запустить игрушку каждые 30 секунд, однако приложение выдает им ошибку, а после этого — вылетает», — пишет SHOT.

По информации издания Readovka, Роскомнадзор (РКН) уже готовит официальный комментарий.

В конце ноября Roblox фигурировал в резонансном убийстве жительницы Петербурга ее 13-летней дочерью. Девочка проигрывала сцены расправы над матерью в игре.

После этого РКН выпустил заявление о росте числа обращений, связанных с деструктивным поведением пользователей Roblox. В ведомстве подчеркнули, что внутренняя система модерации онлайн-игры неспособна «обеспечить стопроцентную безопасность» материалов, появляющихся на платформе, пишет «Коммерсантъ».

Регулятор обратил внимание на большое количество «неподобающего контента» в игре, который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей». Кроме того, через Roblox с детьми общаются педофилы, утверждает ведомство. Также на платформе фиксируются случаи буллинга.

РКН с 2019 года неоднократно направлял администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам, однако руководители платформы их проигнорировали.

Что известно о Roblox? Онлайн-игра Roblox была впервые выпущена на Windows в 2006 году, впоследствии она появилась на других популярных платформах. Roblox позволяет создавать свои собственные и играть в разработанные другими пользователями игры, охватывающие широкий спектр жанров.



Мировая аудитория Roblox превышает 600 млн пользователей.

«Я бы заблокировала эту заразу»

В России, вероятно, заблокировали Roblox, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Сайт недоступен, игровые сервера тоже не отвечают. Ждем официальное сообщение от Роскомнадзора. Впрочем, еще на той неделе было понятно, что все идет к принятию крайних мер. В субботнем пресс-релизе РКН отмечалось, что бездействие модерации Roblox создает условия и предпосылки для совершения противоправных действий. Видимо, сигнал услышан не был », — отметил он в своем Telegram-канале.

Парламентарий допустил, что если руководство онлайн-платформы усилит модерацию «должным образом» и будет соблюдать все требования РКН, то игра снова станет доступна.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Общественной службой новостей» также не исключил блокировку платформы из-за игнорирования требований РКН.

«Могут ли заблокировать Roblox? Да, наверное, могут. Будет ли от этого хорошо тем, кто добросовестно пользуется сервисом, тем же детям? Наверное, нет», — сказал он.

По мнению Муртазина, подростки найдут способы, как играть в Roblox дальше. В связи с этим России нужно найти способ взаимодействовать с иностранными компаниями, не пытаясь «переломить их через коленку», подчеркнул эксперт.

«Это не самое простое решение, вряд ли оно лежит на поверхности, но его нужно искать. Самое главное, что те же дети не заслужили блокировок. И объяснить ребенку, почему заблокировали его любимую игрушку, мягко говоря, сложно», — добавил Муртазин.

При этом уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддержала идею блокировки Roblox, поскольку в ней нет «ничего хорошего» для детей.

«Госдума может рассмотреть вопрос о блокировке Roblox, если подтвердится связь игры с преступлениями. Я бы заблокировала эту заразу, даже если не подтвердится. Ничего хорошего там для детей нет», — написала она в своем Telegram-канале.

Риски агрессии и депрессии

Тематика некоторых игр и визуальные эффекты могут вызвать у детей тревожность и раздражительность, предупредила психолог Юлия Перепелкина.

«Ребенок рискует столкнуться с агрессией, насилием, неприемлемым контентом, кибербуллингом. Многочасовые сессии часто приводят к нарушению сна. Некоторые дети ощущают отчуждение от реальности и депрессивные симптомы», — рассказала она в беседе с «Горсайтом».

Эксперт призвала родителей контролировать время детей в игре и быть в курсе ее содержания, а также помогать им поддерживать баланс между виртуальным и реальным общением. Кроме того, нужно установить доверительное общение с ребенком, чтобы он смог обратиться к отцу или матери за помощью, подчеркнула Перепелкина.

Чрезмерное увлечение видеоиграми может привести к зависимости и снижению интереса к учебе, добавила психолог.