Темная сторона Roblox: как игра превратилась в «рай для педофилов»

Roblox — это игровая онлайн-платформа для создания и запуска игр, где контент создают сами пользователи и студии‑разработчики. Сервис очень популярен среди детей младше 17 лет, поэтому его облюбовали кибербуллеры, мошенники и педофилы. Чем платформа привлекает молодых пользователей, какие риски скрывает и что делают разработчики для безопасности детей в играх — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Roblox

Roblox — это экосистема, которая, в отличие от обычных игр, является библиотекой из миллионов UGC‑проектов с единой учетной записью, аватаром и кошельком Robux. Основной принцип UGC таков: создатели и студии публикуют свои миры и механики, а игроки мгновенно находят и запускают их внутри общей платформы. Внутри Roblox живут ролевые, социальные, соревновательные, симуляторные и событийные форматы, которые обновляются на лету силами самих команд. Монетизация строится на Robux: компания почти всю выручку получает от продаж виртуальной валюты, которую пользователи тратят на предметы и подписки.

Пользователи могут выбрать себе жанр — от ролевых и социальных «живых миров» до шутеров и симуляторов. В Roblox широкий спектр социальных и интерактивных инструментов: встроенные чаты, персонализируемые аватары и система друзей, которые обеспечивают пользователям возможность общения и совместной игры. Бренды и деятели культуры проводят выставки и концерты, а также запускают виртуальные магазины и проводят ивенты для взаимодействия с аудиторией.

По заявлениям платформы Roblox, значимая доля пользователей старше 13 лет. Однако в сервисе встречаются пользователи значительно младше заявленного возраста.

Среднее число ежемесячно платящих пользователей по состоянию на 2025 год составило 35,8 млн человек.

Roblox доступен бесплатно на всех актуальных платформах, включая ПК (Windows), macOS, PlayStation, Xbox, iOS, Android и VR-шлемах Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Quest. Возможность играть на смартфонах и планшетах значительно снизила барьеры входа и обеспечила приток аудитории по всему миру, в особенности среди детей.

Монетизация в Roblox

Roblox Studio использует собственный движок и язык Lua для разработки. Возможности редактора включают создание карт, объектов, анимации, интерфейсов и игровых систем.

Монетизация проектов в Studio строится вокруг продаж внутриигровых предметов, пропусков, бустеров или донатных механик. Среди крупнейших успехов — проекты, аудитория которых превышает десятки миллионов игроков, а доходы достигают нескольких миллионов долларов ежегодно.

Виртуальная валюта Robux покупается за реальные деньги. Ее можно тратить на косметику, внутриигровые предметы, подписки и доступ к премиум-функциям. Разработчики могут выводить заработанные Robux через программу Developer Exchange (DevEx). Самые успешные проекты могут похвастаться шестизначными ежемесячными выплатами.

Мошенники в Roblox

Исторически платформа Roblox была ориентирована на детей и подростков. География аудитории общемировая: США, Европа, Азия и Латинская Америка. В целях защиты пользователей Roblox внедряет контент с возрастными ограничениями, расширяет инструменты модерации и тестирует новые форматы для взрослых игроков. Однако эти методы не всегда эффективны.

Злоумышленники нашли способ получать доступ к банковским картам взрослых, используя доверчивость и увлеченность детей, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.

«Суть механизма обмана построена на внутриигровой валюте — Robux, которая открывает игроку дополнительные возможности в игре. Мошенники предлагают детям получить эту валюту с огромной скидкой или вовсе бесплатно. Контакт с ребенком может быть установлен как напрямую в игре через чаты, так и за ее пределами: в социальных сетях, мессенджерах или тематических группах, где дети ищут способы купить Robux. Один из самых распространенных способов хищения денежных средств таков: злоумышленники присылают ребенку фишинговую ссылку, которая имитирует официальный сайт Roblox или страницу оплаты. Введя данные банковской карты родителя на таком фальшивом ресурсе, денежные средства немедленно похищаются», — заявил Карасев.

Он также отметил, что мошенники используют методы социальной инженерии: в личных сообщениях игры, в мессенджерах, по телефону или видеозвонку мошенники убеждают ребенка самостоятельно перевести деньги с карты родителя или же продиктовать ее реквизиты. Для большей убедительности они придумывают различные предлоги, например: подтвердить данные для игрового аккаунта, активировать бонус или получить приз. При этом мошенники уверяют, что деньги не спишутся.

«Бывает так, что дети самостоятельно находят тематические группы или сайты, посвященные игре, и пытаются купить игровую валюту по скидке, невольно становясь жертвами мошенников», — заключил Карасев.

Педофилы в Roblox

Однако проблемы платформы не ограничиваются мошенниками. Нередко дети сталкиваются с кибербуллингом и педофилами. Несмотря на многочисленные скандалы, серьезно о ситуации заговорили лишь после расследования журналисткой Сарой Мартин британского издания The Guardian, в котором она назвала Roblox «раем для педофилов». От издевательств и приставания ее не спасли даже ограничения в виде родительского контроля.

Сара Мартин неделю играла в онлайн-игру. Зарегистрироваться было легко: она представилась восьмилетней девочкой и отметила, что делает это с разрешения родителей. Однако в игре ей предложили недетские образы и костюмы для персонажа. В итоге Мартин создала себе образ «Барби-стриптизерши» с глубоким декольте и туфлями на высоких каблуках.

За это время ее персонаж подвергся кибербуллингу, сексуальному насилию и издевательствам со стороны других игроков, хотя у нее были включены настройки родительского контроля. В личные сообщения ей писали непристойные вещи и просили не показывать переписку родителям. Один игрок преследовал ее персонажа и испражнялся ей на голову, а однажды ее аватара избили другие игроки, называя ее «свежим мясом».

В прошлом году американская инвестиционная фирма Hindenburg Research назвала Roblox «адским местом скопления педофилов». В июле 2022 года в Калифорнии на Roblox подали в суд после того, как 11-летняя девочка стала жертвой изнасилования участником игры.

«При проявлении груминга (процесс, при котором взрослый человек целенаправленно завоевывает доверие ребенка, чтобы впоследствии вступить с ним в сексуальные отношения) или кибербуллинга необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, предварительно зафиксировав доказательства. Кроме того, нужно написать модераторам платформы для оперативной блокировки аккаунта нарушителя, провести беседу с ребенком, в том числе с привлечением психолога», — заявила в беседе с «Газетой.Ru» адвокат, кандидат юридических наук, член ОП по правам ребенка при Президенте РФ, эксперт Заксобрания Санкт-Петербурга Ольга Степанова.

По словам адвоката, преступления в видеоиграх для России — феномен в правовом поле, а возбуждение дел — задача не из простых из-за трудностей в их доказательстве.

«В связи с нынешними реалиями взаимодействие правоохранительных органов РФ с иностранными платформами очень слабое», — подчеркнула Степанова.

Что делают разработчики

В беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор студии разработки игр Appfox Вячеслав Богаткин подчеркнул, что Roblox применяет многоуровневую модерацию, в которую входят автоматические фильтры ключевых слов и PII-фильтры (персональные фильтры, разные наборы для пользователей до 13 и старше), комбинацию ИИ-моделей и модераторов, систему жалоб и приоритетную обработку «нелегального контента».

«Также в 2024–2025-м Roblox внедрял новые меры, среди которых ограничение приватных сообщений для младших пользователей, Trusted Connections (снижение модерации для верифицированных контактов) и обязательная верификация возраста, включая видео-селфи через стороннего провайдера», — отметил он.

По словам эксперта, в Roblox также имеются автоматические фильтры, которые проверяют текст и картинки, чтобы дети не видели непристойного или опасного контента. Однако такие фильтры неидеальны, и злоумышленники иногда находят лазейки.

К примеру, фильтры знают набор «плохих слов» и запрещенных фраз, но злоумышленник может написать их другой раскладкой, заменить буквы цифрами, использовать сленг, который еще не попал в черные списки, общаться намеками или кодовыми словами, которые фильтр не понимает.

«Roblox тестирует несколько направлений: машинное зрение для сканирования сцен и аватаров на предмет сексуализации, расширение возрастной оценки (video selfie age-estimation и проверка ID через партнеров), Trusted Connections, а также запрет на обмен реальными изображениями в чате и ужесточение правил для социальных хабов. Эти продуктовые меры уже внедряются и дорабатываются, но их эффективность пока остается предметом текущей проверки и общественной критики», — заключил Богаткин.

На фоне многочисленных скандалов межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» обратилась к руководителям Роспотребнадзора, Роскомнадзора и Рособрнадзора с требованием взять Roblox на особый контроль и остановить дальнейшее распространение платформы на территории России.