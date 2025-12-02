В Казахстане могут запретить Roblox

Roblox попал в классическую ловушку ИТ-компаний, когда развитие опережает механизмы безопасности, заявил эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа, комментируя информацию о возможном удалении Roblox в Казахстане.

«Компания пытается вводить меры, но делает это уже после критики. Если действий со стороны площадки в ответ на обоснованные претензии не последует, то решение о блокировке будет единственно верным», — сказал Гогуа.

Также председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что Roblox является масштабной и открытой «песочницей», поэтому обеспечить полноценную безопасность крайне непросто.

«Очевидно, что для эффективной защиты несовершеннолетних необходима продуманная и поэтапная система мер, внедряемая заранее и в тесном взаимодействии с пользователями и экспертным сообществом. Текущие инициативы Roblox, включая новые инструменты верификации и возрастного ранжирования, - важный шаг вперед», — сказала она.

Белякова добавила, что сейчас компании необходимо найти баланс между удобством пользователей и обеспечением безопасности.

«Надеюсь, что Roblox сможет выстроить такую систему, которая будет учитывать интересы всех сторон и станет примером ответственного подхода к работе с детской аудиторией в цифровой среде», — сказала она.

Ранее Министерство культуры и информации Казахстана направило в App Store и Google Play запросы об удалении Roblox после правового анализа, который, по утверждению ведомства, выявил материалы с признаками пропаганды суицида. В ответ на растущую критику Roblox объявила о введении биометрической верификации и возрастного ранжирования пользователей для ограничения общения между несовершеннолетними разных категорий.