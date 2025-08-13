На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
IT-эксперт объяснил необходимость ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

IT-эксперт Костунов: ограничение мессенджеров затруднит возможности преступников
Depositphotos

Частичное ограничение голосовых звонков в Telegram и WhatsApp направлено на защиту граждан России. Об этом заявил IT-эксперт Илья Костунов, комментируя текущую ситуацию с мессенджерами.

По его словам, мошенники активно используют технологии связи, эксплуатируя пробелы в системах безопасности. Костунов подчеркнул, что голосовые звонки в этих приложениях позволяют обойти антифрод-системы, что усложняет расследование преступлений.

«Мошенники и другие «злодеи» предпочитают свои инструкции по переводу денег «на безопасные счета», или от имени сына попавшего в аварию просить перевести деньги, или шантаж с требованиями совершения диверсий давать именно голосом в мессенджерах», — добавил эксперт..

Костунов добавил, что мессенджеры позволяют злоумышленникам скрывать свой номер или использовать чужой.

«Так что эта ситуация безусловно затруднит возможности преступников беспокоить людей», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что Telegram и WhatsApp юридически давно заслужили ограничительные меры со стороны контролирующих органов.

«Они неоднократно нарушали действующее законодательство, игнорировали предписания российских госорганов, очень выборочно идут на контакт. Сбои сервиса приведут либо к падению аудитории, либо они начнут исполнять все требования законодательства», — заключил эксперт.

13 августа в Роскомнадзоре сообщили, что в России применяются меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Регулятор объяснил эти меры необходимостью «противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов».

Ранее Минцифры РФ назвало условие восстановления доступа к звонкам в Telegram и WhatsApp. В ведомстве отметили, что доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению законодательства РФ.

