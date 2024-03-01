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В России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

С 1 марта в России вступил в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

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Shutterstock

С 1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий популяризацию VPN-сервисов. Об этом ранее сообщали в Роскомнадзоре.

В ведомстве уточнили, что с февраля 2020 года в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту. В Роскомнадзоре добавили, что с 1 марта 2024 года вводится норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.

До этого глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина на встрече с учениками школы №1 в Екатеринбурге заявила, что в марте 2024 года в России могут быть заблокированы VPN-сервисы.

Позже Мизулина заявила, что полностью заблокировать VPN-сервисы невозможно. Она также отметила, что сейчас речь идет о блокировке только крупных ресурсов, поскольку полностью ограничить работу крупных VPN-сервисов в России нельзя как технически, так и физически.

Ранее россиянам объяснили, что будет с VPN-сервисами в стране после 1 марта.

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