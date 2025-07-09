«Во всех самолетах и поездах». Скоро в России будет свой спутниковый интернет

Еще три года назад о российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» знали только инженеры-энтузиасты, а недавно ее низкоорбитальная группировка вошла в нацпроект «Космос». Цель компании — создание спутниковой связи нового поколения, которая обеспечит быстрым интернетом самолеты, поезда и труднодоступные уголки России. Чем проект отличается от Starlink Илона Маска, из чего складывается его стоимость и сколько спутников понадобится, чтобы обеспечить глобальное покрытие связью — «Газете.Ru» рассказал заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продуктам «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов.

— «Бюро 1440» существует 4,5 года. Вы работаете в том же направлении, что и российские космические системы, которые входят в «Роскосмос». При этом в мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сказал, что спутники «Рассвет» компании «Бюро 1440» станут российским ответом Starlink. Значит ли это, что «Роскосмос» понимает, что не сможет конкурировать с «Бюро 1440»?

— Здесь стоит смотреть более глобально. Сейчас космическая отрасль находится в процессе перехода на новый этап: запуска общедоступных сервисов и их коммерциализации. За последние 10 лет околоземные орбиты постепенно стали средой для размещения инфраструктуры в космосе, которая необходима для оказания услуг людям на Земле. Сегодня спрос на космические услуги в мире оценивается в объеме порядка полутриллиона долларов, и за ближайшие 5–7 лет, по прогнозам, этот объем утроится. Поскольку есть конкретная услуга, спрос на нее и понимание, как этот спрос удовлетворять, появляется интерес частных компаний и их желание работать в новых для себя условиях.

Иначе говоря, динамика развития околоземной экономики такова, что в ней появляется место и для коммерческих компаний. В России наблюдается такой же тренд: сейчас есть поле для работы одновременно и «Роскосмоса», и «Бюро 1440», и ГЛОНАСС, и компаний, которые занимаются дистанционным зондированием Земли. Поэтому мы не говорим о конкуренции с «Роскосмосом». Напротив, мы сотрудничаем с госкорпорацией в части пусковых услуг, производства ракет-носителей как транспорта для доставки полезной нагрузки на орбиту, аренды испытательных стендов и видим нишу для развития собственного бизнеса с применением продуктового подхода и инструментов, ориентированных на создание понятного окупаемого сервиса. Потому что пространство спроса позволяет работать совместно всем, кто чувствует в себе уверенность, силу и компетенции.

close Дмитрий Агафонов «Бюро 1440»

— Если говорить о компетенциях, вы за несколько лет с нуля создали низкоорбитальные спутники связи, которые до этого в России никто не создавал…

— Все верно, и сделали это в кратчайшие по меркам космической индустрии сроки: с идеи до запуска на орбиту первых экспериментальных спутников прошло всего чуть более двух лет . Это стало возможным благодаря сильной команде молодых инженеров и вертикальной интеграции внутри технологической группы «ИКС Холдинг». Так мы получили синергетический эффект, применив наработки группы в новой для себя среде обитания — космосе.

— То есть, научившись передавать данные, можно быстро создать спутниковую группировку? Неужели это просто?

— Нет, это два параллельных трека, одинаково сложных и интересных. Существующие технологические решения для передачи данных не просто переносятся с наземной связи в космическую, здесь необходима огромная компетентная работа. Например, для передачи данных со спутника на абонентское устройство мы работаем по стандарту 5G-NTN (Non Terrestrial Network — расширение 5G, которое характеризует подключение через неназемные сети). Это одна из прорывных технологий, которая стала челленджем для команды в части разработки аппаратуры, как и межспутниковая лазерная связь.

Чтобы протестировать наши технологии в условиях реального космоса, мы запустили две экспериментальные миссии, «Рассвет-1» и «Рассвет-2». В частности, первые три спутника «Рассвет-1» были предназначены для подтверждения компетенций команды в создании космических аппаратов и их компонентов: систем навигации и ориентирования, солнечных батарей и так далее.

— Вы запустили первую экспериментальную миссию два года назад. Что удалось выяснить в ходе тестирования на орбите?

— Во-первых, мы успешно подтвердили способность создавать космические аппараты и их ключевые системы. Во-вторых, установили связь с Землей с низкой орбиты в заданных для такой конфигурации спутника характеристиках — с целевыми задержками сигнала и скоростью передачи данных порядка 50 мегабит в секунду.

Затем в рамках второй экспериментальной миссии, «Рассвет-2», мы проверили на орбите критические технологии собственной разработки, которые определяют облик целевой системы связи. Это бортовая аппаратура для канала связи «Космос — Земля» по стандарту 5G NTN и терминалы межспутниковой лазерной связи (ТЛС), позволяющие передавать данные между космическими аппаратами на орбите. Здесь стоит отметить, что создание и использование оптического канала связи между спутниками — это важный технологический рубеж, и лишь единицы компаний в мире смогли реализовать эту технологию на орбите.

close Спутник «Рассвет» «Бюро 1440»

— Кто еще смог освоить технологию межспутниковой лазерной связи в космосе?

— Если говорить о низкоорбитальных группировках связи, то в первую очередь Starlink. И несмотря на то, что данный проект реализуется уже 10 лет, а «Бюро 1440» всего 4,5 года, разница между запуском этой технологии у нас составляет всего 9 месяцев . Первые спутники Starlink, которые начали выводиться на орбиту порядка шести лет назад, обменивались данными по радиосвязи, и только к концу 2023 года новая серия аппаратов получила межспутниковую лазерную связь.

Мы к тому моменту уже завершали разработку собственных терминалов лазерной связи и оснащали ими спутники миссии «Рассвет-2», чтобы на орбите проверить, получилось ли у нас создать рабочую технологию. И у нас получилось. Первый успешный сеанс межспутниковой связи с использованием ТЛС состоялся 30 мая 2024 года, буквально через две недели после запуска второй экспериментальной миссии. А спустя еще два месяца, 25 июля, была установлена связь по лазерному каналу на расстоянии более 1 000 км между космическими аппаратами — мы подтвердили канал передачи данных 10 Гб/c и убедились, что технология готова к масштабированию для создания целевого сервиса.

close ЦУП «Бюро 1440»

— Подтвержденная лазерная связь в космосе есть только у двух стран, а сколько всего стран идет по пути создания низкоорбитальных группировок связи?

— Список стран, которые в ближайшее время будут обладать собственными низкоорбитальными группировками, невелик. Во-первых, это США с их двумя — известным и менее известным — проектами. Во-вторых, есть британский проект OneWeb, который был запущен раньше, но финансово пострадал за последние несколько лет. В-третьих, не так давно к гонке присоединился Китай, который заявил две большие группировки, рассчитанные на десятки тысяч аппаратов, — и динамично их развивает. И в-четвертых, это Россия с целевой низкоорбитальной группировкой «Бюро 1440».

— В рамках нацпроекта «Космос» предполагается запустить около 900 спутников «Рассвет» от «Бюро 1440». А в нацпроекте «Экономика данных» фигурируют порядка 250 аппаратов. Так сколько спутников нужно для создания сервиса связи с глобальным покрытием на базе низкоорбитальной группировки?

— Для запуска коммерческого сервиса спутниковой связи нового поколения с глобальным покрытием 24/7 нам потребуется немногим более 250 спутников на орбите . Завершение формирования группировки в целевых параметрах запланировано на 2027 год, затем мы будем выводить на орбиту резервные спутники, в том числе для замены аппаратов с завершающимся сроком жизни. В дальнейшем при росте спроса мы сможем оперативно нарастить емкость системы, увеличив число спутников на орбите до нескольких сотен (но все еще меньше тысячи) к 2035 году — эта цифра и фигурирует в нацпроекте «Космос».

— Почему Илону Маску нужно 7200 аппаратов для решения той же задачи?

— Когда формируется архитектура космической системы, при расчете количества спутников учитывается целый ряд параметров, как технических — высота орбиты, масса космического аппарата, зона обслуживания и многие другие, — так и экономических: стоимость спутника, срок окупаемости системы. Также влияют количество будущих потребителей и потенциальный объем трафика.

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Группировка «Бюро 1440» была спроектирована для высоты 800 км, что обеспечивает необходимый баланс между техническими и потребительскими свойствами системы и, как следствие, ее экономическую эффективность. Кроме того, наши аппараты изначально оснащены межспутниковой лазерной связью, которая долгое время не использовалась в группировке Starlink — между тем, это ключевая технология, которая позволяет оптимизировать архитектуру космической системы.

С учетом всех параметров, для обеспечения глобальной доступности и высокого качества сервиса ШПД (широкополосный доступ в интернет. — «Газета.Ru») для абонентов группировка «Бюро 1440» должна состоять из более чем 250 космических аппаратов.

— Что обычно дороже всего в таких проектах?

— Выведение аппаратов на орбиту составляет до 40% интегральной себестоимости подобных проектов: можно быть максимально эффективным в разработке спутников и их компонентов, в тестировании технологий, в организации серийного производства, но доставка полезной нагрузки в космос всегда требует определенных ресурсов.

— Сколько в среднем стоит вывод килограмма полезной нагрузки? На каких ракетах-носителях будут выводиться на орбиту спутники целевой группировки «Бюро 1440» и сколько космических аппаратов можно уместить на одной ракете?

— Все зависит от типа ракеты-носителя, а также от размеров и массы спутников. Сейчас в России для подобных целей используются ракеты «Союз-2.1a» и «Союз-2.1б», в среднем под обтекателем одной ракеты-носителя могут поместиться 15–16 космических аппаратов .

Но технологии не стоят на месте, аппараты прогрессируют с точки зрения снижения веса, поэтому в дальнейшем количество спутников в одном запуске может увеличиться. Например, при создании серийной версии космических аппаратов «Бюро 1440» нам удалось добиться снижения массы отдельных компонентов на 20% по сравнению с экспериментальными спутниками «Рассвет-2».

Что касается стоимости выведения, в среднем в России она в два раза выше, чем показатели, которых достиг SpaceX, — именно чтобы снизить себестоимость вывода спутников на орбиту, Илон Маск и начал строить ракеты.

— Сервис «Бюро 1440» будет ориентирован на частных пользователей или B2B-сегмент? Как обычные люди, компании могут применять низкоорбитальную связь нового поколения?

— На первом этапе мы в большей степени ориентированы на предоставление услуг бизнесу, инфраструктурным и телеком-операторам. Одними из первых интерес к сервису проявили добывающие компании и промышленность: на полях ЦИПР (конференция «Цифровая индустрия промышленной России». — «Газета.Ru») мы уже заключили соглашения о сотрудничестве с рядом крупных предприятий. Широкополосная спутниковая связь на базе низкоорбитальной группировки «Бюро 1440» за счет низкой задержки и глобального покрытия позволит им обмениваться данными с отдаленными объектами добычи и переработки, использовать видеоаналитику и технологию цифровых двойников, мониторить безопасность объектов. Сотрудникам таких компаний, например, на плавучих платформах или отдаленных месторождениях, спутниковый интернет даст возможность оставаться на связи с близкими и пользоваться онлайн-сервисами.

Кроме того, с «Бюро 1440» уже заключили контракты крупные федеральные и локальные операторы мобильной связи — компании оборудуют нашими абонентскими терминалами свои базовые станции в районах, где невозможно или экономически нецелесообразно прокладывать оптоволоконные линии связи. После запуска коммерческого сервиса «Бюро 1440» в 2027 году высокоскоростным интернетом смогут пользоваться их абоненты в удаленных и труднодоступных районах, на Крайнем Севере — а это доступ к качественной телемедицине, современному онлайн-образованию, «Госуслугам», оперативная связь для спасателей. В экстремальных климатических условиях доступ в сеть 24/7 в любой точке — иногда вопрос выживания.

Также работаем с коллегами над обеспечением связью Северного морского пути, бортов «Аэрофлота», пассажирских составов РЖД — поездов дальнего следования, «Ласточек» и «Сапсанов», высокоскоростной магистрали.

— Спутникового интернета хватит на все самолеты и поезда России?