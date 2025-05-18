Заговор с вооруженными наемниками: в Румынии раскрыли попытку госпереворота

Politico сообщило, что в Румынии готовился вооруженный переворот. По данным издания, беспорядки собирались организовать сторонники пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску после того, как Конституционный суд страны аннулировал итоги первого тура выборов, в котором он победил. После признания итогов голосования недействительными в Румынии инициировали повторные выборы. Второй тур стартовал 18 мая.

В Румынии после первого тура выборов, на котором победил Кэлин Джорджеску, готовился вооруженный переворот с участием наемников и союзника кандидата в президенты. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на материалы следствия.

По данным издания, после того, как Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, Джорджеску собрал на конной базе неподалеку от Бухареста своих соратников. Среди них был Хорациу Потра, которого газета называет «лидером группы наемников».

Что именно обсуждалось на базе — неизвестно. Однако один из ее владельцев рассказал прокурорам, что сторонники Джорджеску во время встречи были «напряжены и обеспокоены». Как отметил мужчина, когда он зашел в комнату, все резко замолчали. Владелец базы предположил, что обсуждения могли касаться отмены результатов выборов.

Потру задержали на следующий день поздно вечером — в тот момент он направлялся в Бухарест вместе с колонной из пяти автомобилей. В них, как пишет Politico, были вооруженные люди. Прокуратура считает, что они направлялись в столицу Румынии, чтобы спровоцировать беспорядки в знак протеста против решения Конституционного суда .

Следствие предполагает, что Хорациу Потра стоял в центре заговора с целью захвата власти. По версии обвинения, он и группа наемников планировали организовать беспорядки по типу тех, что привели к штурму Капитолия 6 января 2021 года после поражения Дональда Трампа.

Джорджеску ранее и сам стал фигурантом уголовного дела о попытке переворота. Ему предъявили обвинения в подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя, распространении ложной информации в рамках избирательной кампании, инициировании или создании организации фашистского, расистского или ксенофобского толка и т.д.

Телеканал Digi24 отмечает, что дела Джорджеску и Потры не связаны.

Отмена результатов выборов

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. В лидеры вышел Кэлин Джорджеску, получивший репутацию пророссийского политика, — он набрал 22,95% голосов. На втором месте оказалась лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони (19,18%). На третьем — премьер-министр страны, представитель Социал-демократической партии Марчел Чолаку (19,15%), которому пророчили уверенную победу.

Второй тур был назначен на 8 декабря. Джорджеску все еще лидировал, однако последнее масштабное исследование показало, что ситуация начала меняться.

Первыми в Конституционный суд обратились выбывшие кандидаты Кристиана Терхеша и Себастьяна Попеску. Попеску в своем обращении заявил, что Джорджеску в отчете о финансировании предвыборной кампании сообщил об отсутствии расходов, хотя активно вел свой аккаунт в TikTok. Это, как посчитал экс-кандидат, требует финансовых вложений.

В Румынии установили, что кампанию Джорджеску в TikTok оплатила не Россия Предвыборная кампания победителя отмененного первого тура румынских президентских выборов Кэлина Джорджеску... 21 декабря 19:02

Верховный совет обороны Румынии провел специальное заседание, посвященное избирательной компании, и пришел к выводу, что TikTok предоставила преференции Джорджеску. Однако пересчет голосов не выявил существенных расхождений с официальными результатами. Поэтому Конституционный суд признал итоги первого тура действительными.

Разбирательства продолжились. Свое расследование инициировала в том числе Еврокомиссия. В Конституционный суд Румынии подали еще несколько обращений, что привело к тому, что и инстанция аннулировала итоги выборов «в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса».

Повторные выборы

Повторные выборы назначили на 4 мая. Джорджеску подал заявку на участие в голосовании, однако Центральное избирательное бюро (BEC) Румынии ее отклонило. За отказ в регистрации кандидата проголосовали 10 из 14 участников заседания. Обжаловать решение у политика не получилось — Конституционный суд Румынии подтвердил решение BEC снять его с выборов.

По итогам первого тура в лидеры вышли глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион (40,67%) и мэр Бухареста Никушор Дан (20,94%).

«Победа для России». Кто такой Джордже Симион, лидирующий на выборах в Румынии В Румынии прошел первый тур повторных президентских выборов. Лидером голосования стал глава... 05 мая 17:36

18 мая в стране начался второй тур. Участки закроются в 21:00 по местному времени. По закону, победителем признают того кандидата, который наберет более половины голосов избирателей, включенных в списки.

Как сообщает Bloomberg, в случае победы Симиона Румыния может прекратить военную поддержку Украины.