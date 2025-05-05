«Победа для России». Кто такой Джордже Симион, лидирующий на выборах в Румынии

Песков: избирателей в Румынии лишили права отдать свой голос за кого они хотят

В Румынии прошел первый тур повторных президентских выборов. Лидером голосования стал глава ультранационалистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион. Второе место занял независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Могут ли власти Румынии вновь аннулировать итоги голосования и станет ли страна более пророссийской с новым президентом — в материале «Газеты.Ru».

В Румынии прошел первый тур повторных президентских выборов. После подсчета всех избирательных бюллетеней лидером стал Джордже Симион — глава ультранационалистической партии «Альянс за объединение румын», которого часто критикуют за пророссийскую позицию и связи с иностранными государствами.

Второе место занял независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан. Третьим стал представитель правящей коалиции социал-демократов, либералов и «Демократического союза венгров Румынии» Крин Антонеску, который не прошел во второй тур голосования.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, то на 18 мая назначен второй тур голосования. Победителем станет кандидат, получивший простое большинство.

«Это не просто победа на выборах. Это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежды, тех, кто все еще верит в Румынию, свободную, уважаемую, суверенную страну!» — заявил Симион после победы в первом туре.

В свою очередь Никушор Дан заявил, что его ожидает тяжелый второй тур с «кандидатом-изоляционистом». Он заявил, что это не просто состязание между двумя людьми, а между прозападным курсом для Румынии и антизападным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что румынские избиратели были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят, так как один из кандидатов в президенты был «выброшен» из предвыборной гонки.

«Один из фаворитов этих выборов был абсолютно волюнтаристски выброшен с предвыборной гонки. Поэтому в любом случае избиратели были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят», — сказал Песков.

Повторные выборы стали необходимы после того как в конце 2024 года в стране разразился политический кризис. В ноябре в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, в котором лидировали независимый кандидат Кэлин Джорджеску и прозападная кандидатка Елена Ласкони.

6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты, сославшись на серьезные нарушения и возможное иностранное вмешательство. Впоследствии Джорджеску был исключен из списка кандидатов на повторные выборы: его обвинили в распространении дезинформации и незаконном финансировании избирательной кампании.

Кто такой Джордже Симион?

39-летний Джордже Симион — националист и активный сторонник президента США Дональда Трампа и его движения MAGA. Он выступает за объединение Молдавии с Румынией, и известен критикой Европейского союза и военной помощи Украине. Симион требовал ограничить власть европейских институтов и предоставить больше возможностей странам решать свои проблемы самостоятельно.

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«В течение 35 лет румынский народ жил с ложью о том, что мы демократическая страна. Теперь люди пробуждаются», — сказал на прошлой неделе агентству Associated Press Симион.

В 2019 году Симион основал партию «Альянс за объединение румын» (AUR), которая добилась известности на парламентских выборах 2020 года, провозгласив, что выступает за «семью, нацию, веру и свободу». С тех пор AUR удвоила свою поддержку, став второй по величине партией Румынии.

Симион неоднократно говорил, что AUR «идеально связана с движением MAGA». Партия выступает против однополых браков и имеет тесные связи с Румынской православной церковью.

Отмененные прошлогодние выборы Симион назвал «государственным переворотом». Политик открыто поддержал Кэлина Джорджеску и уже пообещал сделать его премьер-министром в случае своей победы.

close Cristian Cristel/XinHua/Global Look Press

При этом многие западные политики не перестают называть Симиона худшим кандидатом для европейского будущего Румынии. Так, румынский член Европейского парламента Зигфрид Мурешан обвинил лидера AUR в «пренебрежении демократическими процессами».

«Джордже Симион не является консервативным политиком. Он антиевропейский экстремист. Его избрание положит конец европейскому развитию Румынии, может угрожать европейской стабильности и служить стратегической победой для России», — сказал Мурешан.

Далеко не пророссийский кандидат

Оппоненты часто обвиняют Симиона в его пророссийской позиции. Скандал по этому поводу возник еще в 2015-м, когда бывший министр обороны Молдавии Анатол Шалару заявил, что в 2011 году у Симиона якобы были тесные контакты с представителями российского ГРУ. Сам политик это опровергал и говорил, что доказательств такой встречи нет.

Симион выступает против финансовой поддержки Румынией украинских беженцев и военной помощи Украине. При этом сам он неоднократно опровергал обвинения как «клеветническую кампанию» левых и говорил, что Россия была «главной угрозой» для Румынии в течение последних 200 лет.

Слова в ходе предвыборной кампании и действия Джордже Симиона могут отличаться друг от друга. Таким мнение с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Симион уже заявлял в своей предвыборной речи, что он не будет поддерживать Украину и отказывается от ее поддержки в материальном, и в военном отношении. Как он реально себя поведет неизвестно. В общем-то европейским политикам не впервой переобуваться в воздухе. Мы помним, как после избрания Джорджа Мелони (председатель Совета министров Италии — «Газета.Ru») поменяла свой внешнеполитический вектор и ориентируется строго на Евросоюз», — напомнил Джабаров.

В свою очередь, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну считает, что крайне ошибочно полагать, что Симион «пророссийский» политик по аналогии с Джорджеску, хотя и в его случае это не совсем корректно.

«Действительно, Симиона и в румыноязычных источниках характеризуют как политика, подозреваемого в связях с ФСБ и Александром Дугиным.

На деле же, сложно ожидать улучшения отношения Румынии с РФ при приходе к власти политика, выступающего в том числе за объединение с Молдавией, что, разумеется, никак не входит в интересы Москвы, даже на уровне риторики»,

— сказала «Газете.Ru» эксперт.

Она подчеркнула, что в рамках предвыборной кампании Симион позиционировал себя в качестве союзника Трампа и «спасителя румынской демократии». Можно предположить, что в случае победы, именно так и будет выстроена его линия внешней политики, в унисон с нынешним руководством США.

Повторение истории Джорджеску

В конце апреля, за десять дней до повторного голосования за президента страны, избирательные органы Румынии объявили о начале расследования в отношении партии Симиона. AUR подозревают в «нарушении правил финансирования избирательных кампаний».

Утверждается, что Симион организовал выплату $1,5 млн американской лоббистской фирме для организации встреч в Вашингтоне, где он был гостем подкаста бывшего советника Трампа Стива Бэннона. Оплата якобы была произведена из средств, выделенных государством, но Симион отрицает эти обвинения.

То есть, теоретически существует шанс, что в случае победы Симиона, власти Румынии смогут снова попытаться избавиться от неугодного кандидата и отменить итоги выборов. Подобную возможность не исключила и аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну.

«В нынешних условиях и в достаточно турбулентной обстановке в Восточной Европе сложно прогнозировать что-либо. Однако тенденции в самой Румынии и в соседних странах указывают на то, что власти страны при поддержке из Брюсселя могут пойти на любые шаги. Хотя и следует принимать во внимание также и резкую оценку ситуации в стране со стороны администрации Трампа. Это может послужить сдерживающим фактором», — сказала Бодиштяну.

В свою очередь сенатор Владимир Джабаров считает, что очередная отмена результатов выборов в Румынии перечеркнет любые разговоры о демократии в стране:

«Если румыны попытаются отменить итоги еще и этих выборов, то тогда надо полностью отменить все выборы в Румынии, и чтобы президента назначало, допустим, руководство НАТО или руководство Евросоюза. Подобное поведение не укладывается ни в какие рамки».

Джабаров считает, что настрой румынского избирателя очевиден — люди устали от системных политиков, которые не заботятся о благополучии собственной страны.

«Посмотрим, сможет ли Румыния до конца выдержать демократические принципы или все-таки покатится по наклонной к какой-то узурпаторской системе правления во главе с проевропейской правящей партией», — заключил сенатор.

Что дальше?

Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов предсказывает, что повторения истории с Джорджеску не стоит ждать, но борьба во втором туре действительно предстоит нешуточная.

close Louisa Gouliamaki/Reuters

«Весь истеблишмент сейчас, по идее, должен объединиться вокруг мэра Бухареста, кандидата, который, в принципе, не считался представителем от правящей группировки. Однако за отсутствием других успешных кандидатов, он оказался единственным, представителем партийно-политического сообщества. Соответственно, надо ожидать, что будут предприняты усилия, чтобы объединить в его поддержку всех остальных и постараться в сумме во втором туре не допустить победы Симиона», — сказал Лукьянов «Газете.Ru».

Степень недовольства широких масс избирателей манипуляциями правительства очевидна, считает политолог. Он напомнил, что Джорджеску в первом туре набрал чуть больше 20% голосов, а Симион уже 40%.

«Думаю, что совсем снимать Симиона с выборов не будут, но точно постараются каким-нибудь образом дискредитировать. Будут это делать и на национальном, и на общеевропейском уровне. Я имею ввиду какие-то высказывания со стороны европейских институтов и Еврокомиссии», — добавил Лукьянов.

Он указал, что свою роль сыграет и «фактор Трампа», потому что действующая администрация поддерживает лидера гонки и резко критикует румынские власти за препятствование демократии.