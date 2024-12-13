Наркотики, мошенники и призывы выходить на акции. Почему в России заблокировали Viber Доступ к мессенджеру Viber ограничен в России

Роскомнадзор заблокировал Viber в России, заявив, что мессенджер используют «в террористических и экстремистских целях», для вербовки россиян, продажи наркотиков и размещения «противоправной информации». В Госдуме добавили, что он очень популярен среди мошенников, так как сохраняет высокий уровень конфиденциальности. По последним данным, Viber использовали более четверти россиян старше 12 лет.

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Viber на всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной блокировки стали «нарушения требований российского законодательства».

В частности, Viber используют «в террористических и экстремистских целях», для вербовки россиян, продажи наркотиков и размещения «противоправной информации», подчеркивает Роскомнадзор.

В материалах дела об административном правонарушении в отношении Viber говорится, что компания Viber Media S.a r.l. — оператор мессенджера — не удалила запрещенные данные, несмотря на требования со стороны Роскомнадзора. Генпрокуратура ранее обнаружила сообщения с призывами к участию в массовых акциях без предварительного согласования с властями, а также распространение недостоверной информации, имеющей общественное значение.

Согласно свежим данным Mediascope, Viber занимает третье место в списке популярных у россиян мессенджеров (впереди только Telegram и WhatsApp). Более четверти населения РФ старше 12 лет (26%) пользуются мессенджером, из них ежедневно — 14%.

Популярный среди мошенников

Член думского комитета по информполитике Антон Немкин рассказал «Газете.Ru», что Viber очень популярен у мошенников.

«Viber позволяет обмениваться сообщениями, звонками и мультимедийным контентом без необходимости подтверждения личности через строгие системы безопасности. Простота регистрации через номер телефона делает его удобным инструментом для быстрого создания новых учетных записей, что позволяет злоумышленникам легко менять профили и номера для новой волны атак», — пояснил депутат.

Кроме того, мессенджер могут использовать иностранные спецслужбы для вербовки людей.

«Шифрование сообщений в Viber позволяет минимизировать риск перехвата переписки, что делает этот канал удобным для такого рода операций. И в этом случае жертвами чаще всего становятся подростки», — добавил Немкин.

Кроме того, в Viber доступны аудио- и видеозвонки, при этом сохраняется высокий уровень конфиденциальности. Использование анонимных профилей и временных номеров телефонов помогает преступникам скрывать свои личности.

«Распространение запрещенного контента там не регулируется. Viber неоднократно штрафовался российскими судами за отказ удалить противоправную информацию. Сумма штрафов за последние два года превысила 1,8 млн рублей, они до сих пор не оплачены», — напомнил парламентарий.

Кого еще отправили в бан

4 декабря стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме: jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site. В ведомстве пояснили, что соответствующее решение было принято из-за распространения сервисами пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии.

7 декабря Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета. В департаменте информационной безопасности Центробанка уточнили, что отключения проводились в рамках учений. Роскомнадзор провел их в начале месяца на случай отключения Рунета от мировой сети под внешним воздействием.

«Задача учений — подтвердить готовность российской инфраструктуры сети Интернет обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае преднамеренного внешнего воздействия», — пояснили в ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что проверка устойчивости работы российского сегмента интернета проводится ежегодно.