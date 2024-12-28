«Этим пользовались мошенники». В России запретили звонки с IP-телефонии

Правительство запретило звонки с IP-телефонии в целях борьбы с мошенниками

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете услуг IP-телефонии. В правительстве подчеркивают, что ограничения никак не повлияют на обычных пользователей телефонной связи или интернет-мессенджеров. Меры приняты на фоне растущего числа случаев поджога банкоматов, МФЦ и запуска петард в торговых центрах и отделениях различных организаций.

Российское правительство исключило из перечня лицензий на оказание услуг связи лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Теперь звонки через интернет на мобильные и городские номера станут невозможны. Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, решение принято в целях борьбы с телефонными мошенниками.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен», — подчеркнули в кабмине.

Мера не отразится на обычных пользователях телефонной связи и пользователях мессенджеров, где звонки осуществляются без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи, уверяют в кабмине.

Постановление вступит в силу 1 сентября 2025 года. Еще в течение шести месяцев Минцифры будет приводить свои нормативные правовые акты в соответствие с этим документом.

В Минцфиры разъяснили, что оказание услуг связи с использованием IP-телефонии не запрещается.

«Для этого необходима лицензия на оказание услуг телефонной связи. Для большинства добросовестных операторов ничего не изменится, так как они уже имеют такую лицензию», — рассказали в министерстве.

Минцифры также уточнило, что изменения не коснутся голосовых звонков в мессенджерах, поскольку общение в таком случае происходит без выхода на сеть стационарной и мобильной связи.

В пресс-службе провайдера «Ростелеком» заявили, что не видят проблемы в правительственном запрете, а на работе сервиса ограничения не скажутся.

«Инициатива никак не влияет на предоставление услуги Виртуальной АТС «Ростелекома», поскольку не нарушает условия действующей лицензии. Компания учтет все необходимые требования при получении новой лицензии», — говорится в комментарии.

Из-за роста активности мошенников власти также обсуждают введение ограничений для голосовых звонков в мессенджерах. Роскомнадзор 24 декабря допустил блокировку звонков из-за рубежа в мессенджерах . Ряд российских операторов связи тоже работают над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за границы.

Мошенничество и поджоги

Ограничения на IP-телефонию ввели на фоне волны поджогов и подрывов различных объектов, которые совершают жертвы телефонных мошенников. По данным МВД, только за последнюю неделю в России произошло 55 таких поджогов и подрывов. Исполнителям звонили под видом представителей госструктур (в основном, силовых) и заставляли совершить преступление.

Правоохранители подчеркивают, что такие телефонные атаки обычно совершают иностранные кол-центры. Но их пособники могут находиться в России. Так, осенью в Дагестане задержали пятерых человек по подозрению в создании и реализации мошеннической схемы: преступники похищали деньги российских граждан в интересах украинских кол-центров.

Следствие установило, что злоумышленники, используя фиктивные паспорта, заключили с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии, получили телефонные номера фиксированной связи. Затем они при помощи спецоборудования предоставили доступ к этой системе гражданам Украины. С указанных номеров они звонили россиянам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, спецслужб и банков.

Ущерб от действий мошенников составил более 100 млн рублей.

Письмо ФСБ

Летом ФСБ России разослала письмо операторам связи, в котором призвала запретить использовать VoIP-аккаунты с зарубежных IP-адресов и с хостинга российских провайдеров.

Гендиректор Piter-IX Николай Метлюк пояснял, что сейчас клиенты операторов все чаще получают виртуальные номера и арендуют виртуальные АТС для оказания услуги телефонии.

«При этом трафик через виртуальную АТС уходит непонятно куда, если ею пользуются мошенники, их невозможно отследить. Если операторы начнут выполнять инструкцию из письма, это должно помочь в борьбе с мошенниками», — говорил эксперт.

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VoIP-телефония позволяет передавать телефонный сигнал через интернет и преобразовывать входящий цифровой поток в аналоговый телефонный сигнал.

Для борьбы с голосовыми звонками с подменой номеров в конце 2022 года Роскомнадзор запустил систему «Антифрод». На сегодняшний день к ней подключены все операторы связи, с ее помощью уже было заблокировано более 1 млрд звонков от мошенников, передает «Интерфакс».