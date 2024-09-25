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ФСБ задержала в Дагестане пособников украинских телефонных мошенников

ФСБ задержала в Дагестане пять человек, помогавших украинским мошенникам

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники Федеральной службы безопасности России при содействии МВД задержали в Дагестане пятерых человек, которые помогали телефонным мошенникам с Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Им (задержанным. — прим. ред.) инкриминируется создание и реализация мошеннической схемы по хищению денежных средств граждан России в интересах украинских кол-центров», — написала Волк.

Отмечается, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключали с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии и получали многоканальные телефонные номера фиксированной связи. После этого с помощью спецоборудования они обеспечили доступ к системе многоканальной связи гражданам Украины.

С указанных номеров от имени сотрудников правоохранительных органов России, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы мошенники обзванивали россиян.

Предварительный ущерб от деятельности злоумышленников составляет более 100 млн рублей, при этом его окончательный размер может быть намного выше, добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Все подозреваемые заключены под стражу.

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