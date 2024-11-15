У некоторых россиян снова заработал YouTube. Что об этом известно? Globalcheck: YouTube восстановил работу у российских операторов сотовой связи

Сервис GlobalCheck сообщил о восстановлении доступа к YouTube у абонентов большинства крупнейших российских мобильных операторов. При этом видеоплатформа открывается без проблем далеко не у всех россиян. Днем ранее глава «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что обсудил доступность сервиса на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам Шахназарова, Путин обещал «посмотреть» и «разобраться».

Согласно данным сервиса Globalcheck, видеосервис YouTube вновь работает в России без ограничения скорости у всех операторов сотовой связи.

«Доступность: 100%», — сказано на сайте.

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала: «Главное, чтобы к утру не вырубили».

Видео на YouTube действительно открываются и загружаются при использовании мобильного интернета, однако далеко не у всех пользователей. У части россиян доступа к сервису до сих пор нет даже в мобильной версии. При загрузке через Wi-Fi видеосервис по-прежнему воспроизводит ролики крайне медленно или вообще не работает.

Путин пообещал «разобраться»

13 ноября генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить реализацию проектов компании. На следующий день режиссер в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что поговорил с российским президентом о нецелесообразности замедления YouTube в РФ.

«На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо, их читают и обходят это (замедление и блокировки. — «Газета.Ru»). Многие граждане, которые пользуются YouTube, там смотрят кино», — сказал Шахназаров.

Путин, по его словам, пообещал изучить ситуацию: «Он сказал: «Я рассмотрю этот вопрос». Я не знаю его конечного решения. У нас — одна информация, у президента — много информации, так что конечного решения он не сказал».

Ограничение работы сервиса в России

Еще в сентябре депутаты призывали развивать отечественные видеохостинги. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что YouTube сознательно и принципиально нарушает российские законы:

«Конечно, YouTube — это очень популярный видеохостинг, и, понимая логику развития ситуации, мы должны оперативно развивать свои собственные аналоги, чтобы у граждан была достойная альтернатива».

О возможном снижении скорости загрузки видео на YouTube депутат Госдумы Александр Хинштейн предупреждал еще в июле. Однако он подчеркивал, что мобильную связь ограничения не затронут. Какое-то время после начала реализации мер пользователи отмечали, что видеохостинг действительно не работает только с подключением через Wi-Fi.

«Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — заявил Хинштейн.

В августе заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин призвал россиян переходить на отечественные платформы, например, Rutube.

Официально YouTube продолжает работу в России. Однако в августе пользователи массово столкнулись с перебоями в работе видеосервиса: у кого-то плохо грузились видео, а кто-то полностью потерял доступ к платформе. Такая ситуация сохраняется на протяжении четырех месяцев.

В Роскомнадзоре заявили, что проблемы в работе YouTube связаны с уходом Google из России, так как они запустили процедуру банкротства своего столичного офиса и перестали поддерживать инфраструктуру в РФ. При этом компания отрицает, что замедление связано с техническими вопросами.