У некоторых россиян снова заработал YouTube. Что об этом известно?

Согласно данным сервиса Globalcheck, видеосервис YouTube вновь работает в России без ограничения скорости у всех операторов сотовой связи.
«Доступность: 100%», — сказано на сайте.
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала: «Главное, чтобы к утру не вырубили».
Видео на YouTube действительно открываются и загружаются при использовании мобильного интернета, однако далеко не у всех пользователей. У части россиян доступа к сервису до сих пор нет даже в мобильной версии. При загрузке через Wi-Fi видеосервис по-прежнему воспроизводит ролики крайне медленно или вообще не работает.
Путин пообещал «разобраться»
13 ноября генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить реализацию проектов компании. На следующий день режиссер в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что поговорил с российским президентом о нецелесообразности замедления YouTube в РФ.
«На что президент сказал, что там бывают всякие пакости. Я ответил, что пакости, к сожалению, конечно, там есть, но с другой стороны — все, кому надо, их читают и обходят это (замедление и блокировки. — «Газета.Ru»). Многие граждане, которые пользуются YouTube, там смотрят кино», — сказал Шахназаров.
Путин, по его словам, пообещал изучить ситуацию: «Он сказал: «Я рассмотрю этот вопрос». Я не знаю его конечного решения. У нас — одна информация, у президента — много информации, так что конечного решения он не сказал».
Ограничение работы сервиса в России
Еще в сентябре депутаты призывали развивать отечественные видеохостинги. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что YouTube сознательно и принципиально нарушает российские законы:
«Конечно, YouTube — это очень популярный видеохостинг, и, понимая логику развития ситуации, мы должны оперативно развивать свои собственные аналоги, чтобы у граждан была достойная альтернатива».
О возможном снижении скорости загрузки видео на YouTube депутат Госдумы Александр Хинштейн предупреждал еще в июле. Однако он подчеркивал, что мобильную связь ограничения не затронут. Какое-то время после начала реализации мер пользователи отмечали, что видеохостинг действительно не работает только с подключением через Wi-Fi.
«Деградация Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров — государство перешло к конкретным шагам», — заявил Хинштейн.
В августе заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин призвал россиян переходить на отечественные платформы, например, Rutube.
Официально YouTube продолжает работу в России. Однако в августе пользователи массово столкнулись с перебоями в работе видеосервиса: у кого-то плохо грузились видео, а кто-то полностью потерял доступ к платформе. Такая ситуация сохраняется на протяжении четырех месяцев.
В Роскомнадзоре заявили, что проблемы в работе YouTube связаны с уходом Google из России, так как они запустили процедуру банкротства своего столичного офиса и перестали поддерживать инфраструктуру в РФ. При этом компания отрицает, что замедление связано с техническими вопросами.