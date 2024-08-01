В работе YouTube — массовый сбой. Накануне МИД призвал россиян осваивать RuTube Downdetector: россияне сообщили о массовом сбое в работе YouTube

Россияне сообщили о массовых сбоях в работе YouTube. У пользователей возникают проблемы с загрузкой видео в качестве 720р и выше. Некоторые уточнили, что ролики не воспроизводятся совсем. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что к 4 августа падение скорости загрузки видео на сервисе на стационарных компьютерах составит до 70%. Накануне в МИД РФ призвали отказаться от YouTube в пользу российских аналогов.

Россияне сообщили о массовых сбоях в работе YouTube. По данным сервиса Downdetector, пик жалоб о неполадках пришелся на 01:00 мск. Тогда зафиксировали больше 400 сообщений о сбоях.

Жалобы поступали всю ночь, но постепенно пошли на спад. Начиная с 08:00 мск количество сообщений о сбоях снова начало расти и в 10:00 мск достигло 219.

Почти половина обращений связаны со сбоем в работе сайта. Еще 29% пожаловались на проблемы как с сайтом, так и с приложением.

Многие пользователи заявили о проблемах с проигрыванием видео в качестве 720р и выше. У некоторых россиян ролики не загружаются совсем.

Чаще всего о неполадках в работе YouTube сообщали из Москвы и Московской области. На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Еще один сервис по мониторингу работоспособности сайтов «Сбой.рф» зафиксировал за 1 августа 2263 жалобы на работу YouTube (на 11:00 мск).

Жалуются на работу видеохостинга не только в России, но и в других странах — например, вчера вечером и ночью о сбоях сообщали в США, Великобритании и Японии.

В Кремле, напротив, трудностей с загрузкой видео на YouTube не заметили. Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне «все грузится».

«Тут я ничего не могу сказать (по поводу сбоев)... В телефоне работает нормально, все грузится», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

При этом Песков отказался советовать россиянам VPN-сервис, который использует сам: «Нет, тут каждый должен сам использовать, их много на рынке, много предложений на этот счет».

Замедление YouTube

25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что российские власти приняли решение о замедлении видеохостинга YouTube. По его словам, к 28 июля скорость загрузки сервиса на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к 4 августа — уже до 70%.

«Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», — отметил депутат.

При этом Хинштейн подчеркнул, что замедление трафика в первую очередь связано с действиями самого видеохостинга. По его словам, основной объем видеоконтента, который смотрят россияне, хранится на серверах Google в РФ. Они размещаются на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Собственные центры хранения данных компания никогда не строила, заявил депутат.

«Всю эту технику необходимо постоянно обслуживать и менять, однако, с началом СВО и санкций, Google перестал это делать, еще и отключив часть своих серверов», — уточнил он.

Хинштейн также рассказал, что за два года с начала спецоперации трафик YouTube уже снизился на те самые 40%, о которых он упоминал ранее. Остановить падение помогло то, что Google самостоятельно начал предлагать телеком-операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую. Однако это была только временная мера. И она была незаконной, так как компания поддерживает санкции и не может официально оплачивать услуги российских дата-центров.

«На это можно было бы, наверное, закрывать глаза, но только не в условиях, когда YouTube демонстративно нарушает наши законы и проводит откровенно антироссийскую политику: последовательно удаляет каналы россиян, игнорирует требования Роскомнадзора», — заявил депутат.

Он также сообщил, что, по его информации, российские даты-центры, сотрудничающие с Google, намерены в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым схемам».

30 июля РБК написал, что российские мобильные операторы предупредили пользователей о проблемах в работе YouTube по независящим от оператора причинам.

Однако на следующий день «Билайн» и «Мегафон» опровергли сообщения о замедлении YouTube. В компаниях подчеркнули, что их сети работают штатно.

31 июля РБК со ссылкой на данные Mediascope также сообщил, что замедление трафика не отразилось на посещаемости видеохостинга. Она не только не упала, но и продолжила расти. На неделе с 22 по 28 июля сервисом воспользовались 82,5 млн россиян, что немногим больше показателя предыдущей недели и на 2,4% выше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Переход на российские аналоги

На фоне новостей о замедлении YouTube в РФ в российском МИД сервис обвинили в том, что он «отрабатывает политические установки Вашингтона». Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

Он также призвал пользователей отказаться от использования YouTube и осваивать российские аналоги сервиса. В частности, Rutube.

«Призываем всех осваивать этот видеохостинг, размещать там свои материалы», — заявил Андрей Настасьин.

Помимо Rutube, в РФ существует еще несколько аналогичных американскому сервису видеохостингов. Это, например, «VK Видео» и «Платформа», которую в конце июня представила IT-компания Rteam. ТАСС отмечал, что интерфейс и функционал это сервиса приближен к YouTube.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», создатели утверждали, что на «Платформе» не будет «западной цензуры» и запрещенного контента. Через месяц после запуска на главной странице сервиса висели ролики, которые в среднем набирали по 300-500 просмотров.

1 августа на фоне массовых сообщений о сбое YouTube «Платформа» оказалась недоступна — на главной странице висит заглушка «Технические работы на сайте».