«Предмет торга между РФ и Google». В Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70% через неделю Хинштейн: через неделю скорость загрузки видео на YouTube на ПК снизится до 70%

До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей — уже до 70%. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, «деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против простых россиян, но против «антироссийской политики хостинга». Он подчеркнул, что пока мера коснется только пользователей компьютеров.

Скорость загрузки видео на YouTube на десктопах может сократиться на 40% к концу этой недели, а к концу следующей — уже на 70%, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Эта мера коснется только «десктопных» версий. Мобильную связь она пока не затронет», — говорится в его посте в Telegram.

«Деградация» YouTube является вынужденной мерой против администрации ресурса, который придерживается «антироссийской политики», пояснил парламентарий. Он также напомнил о недавних блокировках на видеохостинге каналов российских деятелей, журналистов и артистов.

Замедление работы

Утром 12 июля «Ростелеком» предупредил россиян о возможном замедлении работы YouTube в связи с техническими проблемами в работе оборудования компании Google, используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках.

В «Ростелекоме» отмечали, что фиксируют ухудшение качества загрузки видео на YouTube, и уверяли, что это не связано с действиями властей. Подчеркивалось, что Google с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России.

«Медиаконтент имеет сезонные пики потребления. В России такой пик традиционно приходится на новогодние каникулы, когда холодно и большинство людей предпочитают проводить досуг дома. Исходя из этого, медиасервисы закладывают в свою инфраструктуру, в т.ч. CDN, резерв мощностей, которые позволяют отрабатывать пиковые моменты нагрузки в штатном режиме. Я не знаю наверняка, но могу предположить, что инфраструктура YouTube также построена с существенным запасом», — сказал «Газете.Ru» генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» (в нее входят ivi, Okko, Start и другие популярные видеосервисы, – «Газета.Ru») Алексей Бырдин.

По его словам, трафик YouTube год от года растет, но мощностей CDN, заготовленных под пиковые сезоны потребления контента, все равно должно хватать.

«В данном случае заявление «Ростелекома» мне видится как страховка на случай непредвиденных сбоев в работе YouTube, не зависящих от провайдера. В отсутствие регулярной техподдержки сбои в работе высоконагруженных систем могут случаться и без воздействия со стороны регуляторов», — заявил Бырдин.

«Предмет торга»

Основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров заявил «Газете.Ru», что блокировка и замедление работы YouTube, вероятно, стали предметом торга между Россией и Google.

«На сегодняшний день, полагаю, вопрос о блокировке YouTube представляет собой предмет торга между Российской Федерацией и корпорацией Google. Будем откровенны, для Google российская аудитория — это огромный целевой трафик. Для России Google — необходимый инструмент для противодействия распространению запрещенной и недостоверной информации. Если замедление YouTube не окажет существенного влияние на переговоры с Google, то может встать и вопрос о полной блокировке сервиса в России», — отметил эксперт.

По его мнению, перед возможной блокировкой будут взвешены все риски.

«Разумеется, для этого будет максимально полно изучено общественное мнение с целью спрогнозировать риски, которые возникнут в связи с такой блокировкой, а также необходимостью для граждан безболезненно «переехать» на отечественные видеохостинги», — считает Бедеров.