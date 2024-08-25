В Раде призвали ввести жесткое регулирование Telegram

Председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал ввести жесткое регулирование Telegram, таким образом отреагировав на арест основателя мессенджера Павла Дурова. Об этом пишет «Страна.ua».

«Во всем мире внедряют более жесткое регулирование ТГ. Мы можем и должны сделать это куда раньше. Ибо именно мы на передовой», — заявил он.

По словам представителя Рады, ввести ограничения стоило еще в 2022 году.

24 августа основатель социальной сети Telegram Павел Дуров был арестован во Франции. Бизнесмен был задержан около 20:00 (21:00 мск), когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.

Ранее команда Telegram впервые отреагировала на арест Дурова.