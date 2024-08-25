«Информация о боях в зоне СВО». Зачем могли задержать основателя Telegram Дурова Во Франции заявили, что Дуров планировал провести в Париже как минимум вечер

Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в Париже по обвинению в причастности к обороту наркотиков, терроризму и другим серьезным преступлениям. Соратник основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа полагает, что Запад таким образом пытается получить доступ к мессенджеру для анализа информации по СВО на Украине. Илон Маск назвал задержание рекламой Первой поправки к конституции США и заявил, что в Европе скоро будут казнить за лайки мемов. Ни представители Дурова, ни пресс-служба Telegram пока не давали никаких комментариев. Источники сообщили, что бизнесмен планировал провести в Париже вечер и поужинать.

Дурова задержали у трапа самолета в Париже

Основателя мессенджера Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павла Дурова задержали накануне вечером в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда его частный джет приземлился на дозаправку. Как сообщает TF1, миллиардер был в сопровождении девушки (ее имя не называется) и своего телохранителя. Источники французских СМИ сообщили, что Дуров планировал провести в Париже как минимум один вечер и сходить на ужин.

Жандармы взяли Дурова под стражу, как только он спустился с трапа самолета. У встретивших его правоохранителей был при себе ордер на обыск, выданный на основании предварительного расследования.

Посольство России во Франции заявило, что потребовало от французских властей обеспечить защиту прав Дурова и предоставить консульский доступ. В настоящее время французская сторона уклоняется от взаимодействия по вопросу задержания, сообщили «Известиям» в диппредставительстве.

Посольство сейчас находится в контакте с адвокатами миллиардера.

Россия направила ноту с требованием о доступе к Дурову, но Франция воспринимает его французское гражданство в качестве основного, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.

Отец Павла Дурова Валерий рассказал, что узнал о задержании сына совершенно случайно. «Случайно узнал недавно. <...> Мне нечего добавить, я не в курсе», — ответил он на вопрос журналиста.

В чем обвиняют Дурова

Следователи из Национального управления по борьбе с мошенничеством Франции поместили Дурова под стражу, скоро он должен предстать перед судом, где ему предъявят обвинения в причастности к терроризму, торговле наркотиками, мошенничеству, отмыванию денег и другим преступлениям. Все совершенные преступления координировались через Telegram, что и стало причиной претензий к основателю мессенджера.

Арест Дурова соответствует принципам Акта о цифровых услугах Евросоюза, сообщил ТАСС источник в юридических кругах Брюсселя. Согласно документу, оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней.

«В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности, в этом смысле французское обвинение пошло значительно дальше»,

— отметил собеседник агентства, указав, что обычно штрафные санкции «носят исключительно экономический характер».

Арест Дурова повторяет прецедент основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, указал также источник. «В обоих случаях удар наносится по создателю крупного независимого медийного ресурса с использованием уголовных обвинений», — сказал он.

«Наличие у бизнесмена французского гражданства в значительной степени развязывает руки представителям обвинения», — заключил собеседник.

Информация об СВО

Депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник Ассанжа выразил уверенность, что Запад, задержав Дурова, хочет получить доступ к Telegram для анализа информации по специальной военной операции на Украине.

«Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей», — сказал РИА Новости депутат.

«Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж, и не поддастся давлению, с которым он, вероятно, столкнется в ближайшие дни и недели», — добавил он.

Почему Дуров все-таки прилетел

По данным французских СМИ, Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции и прекрасно знал об этом. Из-за этого бизнесмен не посещал европейские государства и страны, в которых Telegram находится под наблюдением.

«Сегодня он допустил ошибку. Мы не знаем почему... Возможно, это была просто остановка. В любом случае, сейчас он находится под стражей», — отмечает источник телеканала TF1.

По данным сервиса Flightradar24, джет Дурова резко поменял траекторию полета находясь над французским городом Реймс, примерно за 20 минут до посадки в Париже. Борт развернулся и направился на юг Франции, однако уже спустя пять минут самолет снова возвратился на коридор, ведущий к парижскому Ле-Бурже. Возможно, французские диспетчеры заставили пилотов все-таки приземлиться во французской столице.

Примечательно, что Дуров прилетел во Францию из Азербайджана. 20 августа сообщалось, что Владимир Путин отказался встречаться с предпринимателем в Баку (президент России находился в азербайджанской столице с двухдневным визитом с 18 по 19 августа). За несколько дней до поездки российского лидера в Азербайджан сотрудники администрации предложили ему организовать встречу с основателем Telegram, но политик отказался, утверждают источники Baza.

Что говорят в России о задержании Дурова

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал арест Дурова и призвал основателя Telegram понять, «что Отечество, как и времена, не выбирают».

«Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живет без Родины. Ubi bene ibi patria! Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский — и потому непредсказуемый и опасный», — говорится в посте политика.

«Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — добавил Медведев.

Депутат Виталий Милонов отметил, что Дуров «в своем наивном стремлении быть удаленным от Родины стал фактически беззащитным перед западным произволом».

«Мерзкие европейские фашистские морды, видимо, решили наполнить понятие «свободы слова» новым смыслом: что не контролируется из брюссельского обкома, должно быть уничтожено и запрещено», — сказал он.

«Надеюсь, его пример откроет глаза миру на европейский «цветущий сад», смердящий тухлым мясом мертвой свободы», — добавил парламентарий.

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов) записал видеообращение к Дурову: «Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков попросил главу МИД России Сергея Лаврова обратиться с призывом к французским властям освободить предпринимателя из-под стражи.

«Сейчас его нужно вытаскивать», — написал Даванков, добавив, что в случае отказа французских властей освободить Дурова из-под стражи необходимо приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ.

Telegram несет большую угрозу для «глобалистского правительства», поэтому и было решено задержать Дурова, такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Это решение глобалистского правительства, которое сегодня держит под контролем практически все информационные ресурсы на планете. Им принадлежат крупнейшие банки, крупнейшие СМИ, крупнейшие социальные сети, кроме сети X, которую выкупил Илон Маск за колоссальные деньги — 44 миллиарда долларов было заплачено за возможность говорить правду. То же самое и Telegram — это социальная сеть, мессенджер, огромная IT-инфраструктура, которая имеет уже один миллиард пользователей. Это колоссальная угроза для глобалистского правительства. Арест его — это решение глобалистов заткнуть рот всем, до кого они могут дотянуться», — считает он.

По словам Свинцова, сейчас на повестке дня стоит не просто судьба одного предпринимателя, а судьба независимости и демократического будущего десятков стран.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев отметил, что Дуров заслужил свой арест и вряд ли будет выдан другим государствам.

«Дуров должен стать примером всем нашим олигархам, что никто из них не может чувствовать себя в безопасности. Вот человек родился и жил в красивейшем городе планеты — Питере. Чего тебе еще надо? Зачем тебе французское гражданство — гражданство страны-помойки, захваченной арабами, которая скоро вообще перестанет существовать? Ведь уже в Америке несколько лет назад показали, что никаких свобод на Западе нет, он не понял — ну, вот теперь получил, что заслужил», — сказал он.

Первый зампред комитета Антон Ткачев в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что Дурова могли арестовать по политическим мотивам. «Задержание Павла Дурова может нести под собой политические основания. Сеть Telegram, которая с каждым днем наращивает популярность, лакомый кусок для наших врагов», — подчеркнул он.

И в мире

Владелец соцсети X, один из богатейших людей на планете Илон Маск назвал задержание основателя Telegram рекламой Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

«В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в связи с арестом Дурова во Франции, что Париж демонстрирует миру «тираническое лицо».

«Основатель соцсети Telegram был задержан французской полицией в аэропорту Ле-Бурже, помещен под стражу, и ему грозит до 20 лет тюрьмы... А завтра Маска бросят в тюрьму, если он прибудет во Францию, за неподчинение европейским правилам цензуры по Закону о цифровых услугах?! Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» — отметил он.

Недавно бравший у Дурова интервью журналист Такер Карлсон обвинил французские власти в попытках «цензурировать правду».

«Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось взять под контроль его социальную сеть Telegram. Но в конце концов, это не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его», — написал Карлсон в соцсетях.

По его словам, Дурова превратили в «живое предупреждение» всем главам ИТ-компаний, который отказываются сотрудничать с властями. «Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — подытожил журналист.

Ключи шифрования

С 2018 по 2020 год Telegram был заблокирован в России, так как Дуров отказался предоставить ключи шифрования, которые позволили бы получить доступ к переписке пользователей. Он заявил, что это невозможно: ключи шифрования хранятся на устройствах пользователя, а не на серверах компании. За год до блокировки ФСБ заявила, что теракт в Петербурге готовился через Telegram. Мессенджер тогда согласился сотрудничать с властями по конкретным запросам о терроризме.

Дуров окончил филологический факультет СПбГУ по специальности «Английская филология и перевод» с красным дипломом, который до сих пор не забрал. Сразу по окончании вуза создал «ВКонтакте», что позволило ему занять 350-е место в рейтинге российских миллиардеров (по данным на 2011 год). Позже соцсеть была продана.

В августе 2013 года представлен первый клиент Telegram. Весной 2014-го Дуров эмигрировал из России. С 2017 года проживает в Дубае, там же находится штаб-квартира Telegram.

В 2022 году оказался на третьем месте списка российских миллиардеров с состоянием $15,1 млрд.

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад призывал Дурова вернуться в Россию. «Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», — говорил политик в день рождения бизнесмена.