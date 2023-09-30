Все сайты умещались в школьной тетрадке. Как в России 90-х зарождался интернет

30 сентября — День интернета в России, который ровно 25 лет назад договорились отмечать крупнейшие интернет-провайдеры и группа компьютерных фирм. «Газета.Ru» рассказывает, почему рунет появился только со второй попытки, вспоминает о сложностях с регистрацией домена sex.ru и показывает первый официальный реестр российских сайтов, который умещался в школьную тетрадку.

Со второй попытки

Фактически рунет появился 4 декабря 1993 года. Именно в этот день представители шести крупнейших на тот момент интернет-провайдеров (Demos Plus, GlasNet, Techno, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom) и академической сети FREEnet, созданной по инициативе Института органической химии Н. Д. Зелинского РАН, подписали соглашение об утверждении единого администратора доменной зоны .ru. Им стала независимая некоммерческая организация РосНИИРОС (Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей).

Затем подписанное соглашение и заявка на выделение в глобальной сети интернет домена верхнего уровня .ru были отправлены в США, в штаб-квартиру IANA, международной организации, занимающейся регистрацией высших доменов для разных стран. Так зародился рунет.

Примечательно, что получить домен .ru у России получилось не с первого раза. Еще в 1992-м провайдеры «Релком», «Демос» и FREEnet одновременно подали заявки на выделение зоны .ru в IANA. Но они не были приняты, так как в сложившейся ситуации не было понятно, кто из заявителей станет ее администратором.

Администратор — это тот, кто регистрирует доменные имена сайтов (адреса в текстовом формате типа gazeta.ru) и закрепляет за ними ФИО владельцев, а также IP-адреса компьютеров и серверов, на которых хранятся данные регистрируемых веб-ресурсов (текст, картинки, код и т.д.).

Как объяснил «Газете.Ru» бывший глава РосНИИРОСа Алексей Платонов, который участвовал в подписании соглашения 4 декабря 1993 года, каждый провайдер в тот момент хотел быть администратором, так как эта роль давала преимущество на совершенно новом и растущем рынке рунета:

«Естественно, что ни один из провайдеров не хотел, чтобы какое-либо преимущество оказалось в руках другого. Администрирование домена верхнего уровня можно было использовать в свою пользу по-разному: например, в качестве имиджевого инструмента, для расширения клиентской базы и не только».

В результате администратором была выбран РосНИИРОС, так как провайдеры в принципе не могли взять на себя эту роль. К 90-м, по словам Платонова, сложилась определенная мировая практика, в соответствии с которой координатором доменной зоны верхнего уровня, как правило, выступала либо уже действующая нейтральная организация, либо новая организация, созданная специально в качестве администратора высшего домена, либо научно-образовательная сеть.

«РосНИИРОС был выбран как нейтральная некоммерческая и негосударственная организация с необходимым опытом, — ранее мы занимались администрированием зоны .su, переданной нам «Релкомом», – рассказала глава организации.

В 2001 году роль администратора доменов в зоне .ru была делегирована Координационному центру национального домена сети Интернет (КЦ). Он взял на себя роль регистратора новых доменов, а РосНИИРОС занялся техническим обслуживанием системы и ее инфраструктуры.

Все начиналось в школьной тетради

Директор КЦ Андрей Воробьев сообщил, что изначально в рунете было так мало доменных имен, что их электронный реестр дублировался в обычной школьной тетрадке. Фотографии второго «тома» бумажного реестра впервые публикует «Газета.Ru». Первая тетрадь, как объяснил Воробьев, не сохранилась.

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«Конечно, электронный реестр доменной зоны .ru в 1998 году уже существовал — без него система просто не смогла бы функционировать. Он хранился в виде текстового файла на компьютере и содержал данные обо всех доменах. В тетради же на первых порах сохранялась дублирующая информация о доменах .su и .ru, а также об их администраторах на случай возникновения проблем с электронным файлом», – объяснил директор центра.

Сегодня, конечно, не хватило бы никаких тетрадей, чтобы переписать все домены: на сентябрь 2023 года только в зоне .ru их насчитывается более 5 млн. Ими управляют около двух миллионов администраторов.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Первым сайтом в рунете стал www.ru. Он представлял собой рубрикатор зарегистрированных на тот момент в сети российских сайтов со строкой поиска, эдакий прародитель «Яндекса».

Далее, вспоминает Воробьев, начали появляться сайты более конкретные. К числу пионеров, по его словам, можно причислить сайты информационного агентства «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) rbc.ru (1995 год), «Учительской газеты» Ug.ru (1995 год), компании Rambler rambler.ru (1996 год), каталога автомобилей Auto.ru (1997 год), развлекательного портала Anekdot.ru (1997 год) и не только.

«Первыми пользователями интернета в целом, и рунета в частности, были сотрудники научных институтов, «технари-программисты» и интернет-энтузиасты, развивавшие проекты в зарождавшемся онлайн-пространстве. Поэтому в числе первых в зоне .ru регистрировались домены для сайтов университетов, интернет-каталогов и поисковиков, а также СМИ и IT-компаний», – пояснил Воробьев.

По его словам, заметный след в истории рунета оставило и интернет-издание gazeta.ru. Этот домен журналист и один из первых российских интернет-блогеров Антон Носик зарегистрировал 21 апреля 1998 года, через четыре года после запуска доменной зоны .ru. Свою работу сайт начал 28 февраля 1999-го. Часто «Газета.Ru» упоминается в сети как «первая российская ежедневная интернет-газета, не имеющая бумажного аналога».

Потехи время

Собеседники «Газеты.Ru» вспомнили, что на заре рунета в работе регистраторов доменных имен бывали и комичные ситуации, происходившие зачастую из-за новизны интернета как технологии и наивности первых пользователей сети.

«Однажды к нам пришел некий продвинутый бизнесмен и сказал, что хочет зарегистрировать домен sex.ru. А у нас на тот момент было правило — для получения того или иного домена «общего назначения» у соискателя должно быть какое-нибудь обоснование, а не просто желание. Мы (Координационная группа домена. — «Газета.Ru») ему сказали: «Секс – это очевидным образом общеупотребимое понятие. Мы не можем просто так отдать вам этот домен».

Бизнесмен подошел к решению проблемы по-деловому: взял и зарегистрировал компанию ООО «Секс». Пришел уже с документом. На этот раз у нас возражений не было, sex.ru он получил без вопросов», – рассказал Платонов.

Судя по записям в базе данных сервиса Wayback Machine, сайт sex.ru, как ни странно, не был первым российским порноресурсом. Создатели портала позиционировали свой проект, как «научно-популярный и познавательно-развлекательный сервер». На нем публиковались новости и статьи на тему секса.

В свою очередь Воробьев из КЦ вспомнил, что одним из первых «доменных инвесторов» России стал ныне популярный блогер и веб-дизайнер Артемий Лебедев. Первыми его активами стали в частности домены apteka.ru, metro.ru, vodka.ru и magazin.ru. Каждый из них, скорее всего, стоил по $100. Во всяком случае, по словам эксперта, именно такой была средняя цена на домен в конце 90-х.