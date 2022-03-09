«Высокий риск потери». Что делать российским криптоинвесторам

Российские криптоинвесторы столкнулись с множеством проблем, которые могут повлиять на их активы — крупные биржи блокируют счета россиян, а власти планируют ввести «жесткие» обязательства для всех участников рынка. О том, как лучше всего сохранить свои криптоактивы в текущей ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Российским инвесторам стоит озаботиться сохранностью своих криптовалютных сбережений, считает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Американские централизованные биржи уже успели объявить об ограничениях в отношении рядовых россиян еще до соответствующей отмашки правительства. Многие опасаются, что самая популярная площадка Binance последует их примеру в случае появления запроса со стороны регуляторов США», – считает Лиминь.

По его словам, в текущих условиях у инвесторов нет особого выбора в том, какие действия предпринимать для сохранения своих активов. Им нужно либо искать площадки, которые не требуют загрузки документов при регистрации, либо рассматривать децентрализованные площадки. Однако вторые далеко не так эффективны, как централизованные.

«В первом случае возникает риск потери средств в случае закрытия биржи, так как проверку данных клиентов не проводят лишь самые мелкие игроки. Во втором — пользователи столкнутся с высокими сетевыми комиссиями, но смогут защитить себя от человеческого фактора.

Иными словами, пользователям из России потребуется полноценно погрузиться в децентрализованный мир или дождаться появления отечественного крупного аналога зарубежных бирж»,

– рассказал собеседник «Газеты.Ru».

Однако, по его словам, беда заключается в том, что российские платформы пока не сравнятся с международными флагманами индустрии: тот же Waves дает доступ к небольшому количеству инструментов, а ликвидность оставляет желать лучшего.

«Пока наилучшим вариантом кажется вывод монет с централизованных площадок на кошельки, пока ситуация не прояснится. Тем более, что ничего сверхвыдающегося на рынке пока не происходит, и особой необходимости в активных действиях пока нет», – советует Лиминь.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Газете.Ru», что на криптоинвесторов сильно повлияет прекращение работы платежных карт Visa и Mastercard за границей.

«Они продолжат работать в России, но криптоинвесторы работают с зарубежными площадками, поэтому для них это удар ниже пояса. Не все биржи блокируют инвесторов из России, но есть сложности с вводом и выводом денег. Банки уже готовятся выпускать карты китайской системы UnionPay, которые принимают в 180 странах. Возможно это позволит решить текущие проблемы с пополнением и снятием денег, если биржи начнут с ними работать», – считает эксперт.

По словам Антонова, учитывая настрой США и Европы заблокировать доступ россиян к криптовалюте, лучше хранить все активы на аппаратных кошельках. Это физические устройства, созданные с целью безопасного хранения криптовалюты — обычно они представляют собой флешки и диски.

Однако купить такие устройства сейчас будет проблематично. По словам собеседника «Газеты.Ru», в России их стоимость возросла в пять раз, а зарубежные магазины не осуществляют доставку в РФ. Кроме того, могут возникнуть сложности при оплате покупки.

«Очень хочется, чтобы ЦБ РФ пересмотрел свой взгляд в отношении криптовалют. Чем быстрее примут закон о регулировании, тем быстрее появится российский оператор по обмену криптовалюты. К тому же при таком жестком регулировании валютной выручки и запрете наличных долларов можно в целом смягчить регулирование криптовалюты и майнинга», – заключил эксперт.