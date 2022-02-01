«Слишком сильная конкуренция». Как Цукерберг стал угрозой для стабильности доллара

Марк Цукерберг передумал биться за собственную валюту — Meta избавилась от криптопроекта Diem. Перспектива появления замены доллару США, которой сможет пользоваться многомиллионная аудитория сервисов компании, всерьез встревожила Вашингтон. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты уверены — власти США додавили бизнесмена, так как не могли допустить, чтобы IT-гигант получил власть над финансами. О том, как Цукерберг повторил путь Павла Дурова — в материале «Газеты.Ru».

Угроза доллару

Глава Meta Марк Цукерберг сдался: после многочисленных ребрендингов, слушаний в конгрессе и уходов высокопоставленных сотрудников было объявлено о продаже проекта Diem, целью которого было создание собственной криптовалюты. Об этом сообщает The Verge.

Ассоциация, стоящая за Diem, продала свои активы на сумму около $200 млн банку Silvergate, ориентированному на криптовалюты. Компания не чужая для Meta — вместе они планировали запуск стейблкоина (токены, стоимость которых привязана к валютам или биржевым товарам) Diem в привязке к курсу доллара США.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил «Газете.Ru», что Цукерберга вынудили продать Diem.

«Цукерберг сделал то, что требовало государство — отказаться от создания собственной цифровой валюты, так как это угрожает устойчивости доллара в национальном масштабе», — отметил эксперт.

По его словам, причина таких опасений в том, что потенциально слишком много граждан могли начать пользоваться новой валютой, которой бы целиком и полностью владела Meta без какого-либо контроля государства.

«Для фиатных денег (не обеспеченных золотом и другими драгоценными металлами) такая альтернатива — всегда угроза, потому что подрывает основы национальной валюты и экономики», — добавил Деев.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский заявил «Газете.Ru», что решение Цукерберга сдаться — это лишь подтверждение победы Вашингтона над Diem.

Он считает, что в похожей ситуации не так давно оказался создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

«И Дурову, со своим проектом TON, завязанным на Telegram, пришлось в конечном итоге сдаться после длительной борьбы с американскими регуляторами и открестится от проекта», — отметил он. Эксперт признал, что TON существует и сейчас, но без Telegram проект уже мало кому интересен.

Слишком много власти

Деев сообщил, что Федеральная резервная система (ФРС), аналог Центрального банка в США, в течение последнего года всячески принуждала главу Meta отказаться от внедрения крипты для пользователей.

По его словам, регуляторы неоднократно заявляли, что стейблкоины вроде Diem могут выпускаться только банками, если будут платежным средством. Именно такой и была задумка Цукерберга, но банка у него не было.

«В случае, если вся сеть пользователей огромной технологической компании, такой как Meta, начнет совершать операции в такой валюте, в руках корпорации сконцентрируется слишком много экономической власти», — пояснил Деев логику финансовых ведомств Вашингтона.

С такой точкой зрения согласен Хомский. Он заявил, что главная цель властей США — не дать любым IT-компаниям стать влиятельными в финансовом секторе.

«В США не хотят, чтобы крупные технологические компании создавали свои собственные валюты и платежные системы, осуществляя операции, по сути, в обход регуляторов. Здесь ничего удивительного нет, ведь это действительно создает сильную конкуренцию для доллара», — констатировал Хомский.

По его словам, крупные технологические игроки вовсю создают свои платежные системы, которые позволяют им сэкономить и повысить вовлеченность клиентов. Аналитик рассказал, что банковские старожилы, вроде JPMorgan, даже в данной тенденции видят угрозу их бизнесу.

«Если же все эти услуги будут строиться на собственных валютах корпораций, то угроза будет поступать уже для федерального правительства», — добавил Хомский.

Судьба Diem

Деев отметил, что пока не видит у Diem достаточных перспектив для развития, но не склонен ставить крест на криптопроекте. «Однозначно одно — усиление госрегулирования ждет все криптопроекты, которые могут стать массовыми», — сказал он.

Хомский более категорично описал перспективы нового актива, проданного Цукербергом.

«Что там будет с Diem дальше уже неинтересно: подобных проектов, которые собираются перевернуть мир, огромное количество, тогда как единственным конкурентным преимуществом именно Diem являлась поддержка Цукерберга», — заметил специалист.

По его словам, Meta сейчас активно развивает метавселенную, однако, в отличие от имеющихся децентрализованных аналогов, там вероятнее всего будет использоваться американский доллар, а не токены.

«Думаю, что особых попыток в создание собственных криптовалют мы не увидим, так как позиция регуляторов очевидна всем и тратить деньги впустую вряд ли кто-то захочет», — заключил Хомский.

Официально решение о продаже было принято после диалога руководства Diem с американскими регуляторами. «Стало ясно, что проект не может быть реализован», — отметил генеральный директор Diem Стюарт Леви.

Однако о проблемах с Diem было известно давно. Meta столкнулась с сильнейшим давлением американских ведомств в связи с решением иметь собственную криптовалюту в экосистеме, в которую уже входят мессенджер WhatsApp, соцсеть Facebook и фотосервис Instagram.

С запуском метавселенной реализация Diem могла бы еще сильнее укрепить позиции токена среди остальных криптопроектов и в перспективе стать полной заменной доллару внутри всех сервисов Meta.