В сеть утекли данные банковских карт. В зоне риска миллион клиентов

Хакеры выложили в открытый доступ данные кредитных карт пользователей со всего мира — в зоне риска оказался примерно один миллион клиентов различных банков. Сообщается, что к утечке может быть причастна группировка из России. Как узнать, в безопасности ли ваши данные, — выясняла «Газета.Ru».

По данным аналитиков компании Q6, занимающейся кибербезопасностью, российская хакерская группировка All World Cards разместила в даркнете секретную информацию о миллионе кредитных карт со всего мира, сообщило CNBC.

Эксперты Q6 указывают на то, что All World Cards опубликовали эти данные, чтобы поделиться ими с другими киберпреступниками.

Корреспондент CNBC Эмон Джаверс в своем Twitter сообщил, что эта группировка сформировалась недавно и будет предлагать информацию бесплатно «в качестве рекламы».

Также Джаверс отметил, что база данных на миллион карт — это крупный улов даже по меркам даркнета. Он предупредил банки о том, что злоумышленники начнут использовать эту информацию в ближайшие дни, поэтому службам безопасности кредитных организаций стоит быть внимательнее.

One million stolen credit cards is a large number - even for the Dark Web where large amounts of stolen credit card information have been available for sale for years.

Criminals will likely start using these stolen cards in coming days, so banks should see an impact soon. — Eamon Javers (@EamonJavers) August 5, 2021

Как сообщило CNBC, существует несколько способов сохранить свои средства в безопасности, если вы подозреваете, что хакеру удалось заполучить банковские данные. Например, воспользоваться специальной услугой в кредитной организации, которая требует устного подтверждения о кредите от владельца карты, либо применить временную блокировку счета.

Так как масштаб этого слива действительно внушительный, есть смысл проверить, не стали ли вы жертвой утечки от All World Cards, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Чтобы узнать, ушли ли какие-то ваши данные в интернет, эксперт советует вбить в поисковике свои фамилию, имя, отчество, адрес почты и номер телефона. Если сеть выдаст информацию, которую вы не хотели бы видеть в общем доступе, это повод задуматься.

По его словам, также важно принять превентивные меры и защитить себя от будущих утечек.

«Данные CVV и PIN-кода должны быть известны только владельцу карты. Второе — следует завести для покупок в интернете отдельную карту, на которую стоит перечислять только тот объем денег, который необходим для совершения покупок. Третье — всегда использовать двухфакторную идентификацию при пользовании онлайн-банком», — порекомендовал эксперт.

Ранее стало известно, что в даркнете активизировалась новая русскоязычная группировка киберпреступников под названием BlackMatter.

Хакеры используют наработки групп DarkSide и REvil, которые ранее провели несколько масштабных атак на американские компании и затем исчезли из поля зрения. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отмечают, что BlackMatter имеет все характеристики опасной группировки.