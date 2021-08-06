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Технологии

В сеть утекли данные банковских карт. В зоне риска миллион клиентов

Хакеры из России слили в даркнет данные миллиона кредиток

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Depositphotos
Хакеры выложили в открытый доступ данные кредитных карт пользователей со всего мира — в зоне риска оказался примерно один миллион клиентов различных банков. Сообщается, что к утечке может быть причастна группировка из России. Как узнать, в безопасности ли ваши данные, — выясняла «Газета.Ru».

По данным аналитиков компании Q6, занимающейся кибербезопасностью, российская хакерская группировка All World Cards разместила в даркнете секретную информацию о миллионе кредитных карт со всего мира, сообщило CNBC.

Эксперты Q6 указывают на то, что All World Cards опубликовали эти данные, чтобы поделиться ими с другими киберпреступниками.

Корреспондент CNBC Эмон Джаверс в своем Twitter сообщил, что эта группировка сформировалась недавно и будет предлагать информацию бесплатно «в качестве рекламы».

Также Джаверс отметил, что база данных на миллион карт — это крупный улов даже по меркам даркнета. Он предупредил банки о том, что злоумышленники начнут использовать эту информацию в ближайшие дни, поэтому службам безопасности кредитных организаций стоит быть внимательнее.

Как сообщило CNBC, существует несколько способов сохранить свои средства в безопасности, если вы подозреваете, что хакеру удалось заполучить банковские данные. Например, воспользоваться специальной услугой в кредитной организации, которая требует устного подтверждения о кредите от владельца карты, либо применить временную блокировку счета.

Так как масштаб этого слива действительно внушительный, есть смысл проверить, не стали ли вы жертвой утечки от All World Cards, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Чтобы узнать, ушли ли какие-то ваши данные в интернет, эксперт советует вбить в поисковике свои фамилию, имя, отчество, адрес почты и номер телефона. Если сеть выдаст информацию, которую вы не хотели бы видеть в общем доступе, это повод задуматься.

По его словам, также важно принять превентивные меры и защитить себя от будущих утечек.

«Данные CVV и PIN-кода должны быть известны только владельцу карты. Второе — следует завести для покупок в интернете отдельную карту, на которую стоит перечислять только тот объем денег, который необходим для совершения покупок. Третье — всегда использовать двухфакторную идентификацию при пользовании онлайн-банком», — порекомендовал эксперт.

Ранее стало известно, что в даркнете активизировалась новая русскоязычная группировка киберпреступников под названием BlackMatter.

Хакеры используют наработки групп DarkSide и REvil, которые ранее провели несколько масштабных атак на американские компании и затем исчезли из поля зрения. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», отмечают, что BlackMatter имеет все характеристики опасной группировки.

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