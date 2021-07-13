Цензуре Facebook правила не писаны: озадачен даже набсовет IT-гиганта

Правила, которые должны использоваться Facebook при модерации сообщений о лицах и организациях, представляющих опасность, так и не дошли до пользователей и администраторов. Выяснил это – совершенно случайно — наблюдательный совет IT-гиганта (Facebook Oversight Board). В этом контексте все убедительнее звучат голоса тех, кто призывает диджитал-корпорации к большей транспарентности.

Система внутреннего регулирования Facebook была модернизирована в 2017 году, однако новые или «исправленные» правила так и не дошли до администраторов, а собственно «модернизированная» часть текста мануала была попросту потеряна при составлении мануала для модераторов. сообщило издание The Verge.

Это выяснилось после того, как наблюдательный совет IT-гиганта (Facebook Oversight Board) рассмотрел дело о блокировке в Instagram постов, посвященных заключению сооснователя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана.

Лидер курдских сепаратистов отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме с 1999 года за попытку вооруженного государственного переворота.

«Если бы не решение рассмотреть именно это обращение, часть мануала по модерации осталась бы недоступной для собственно модераторов контента, а в итоге весомая доля постов, выражающих общественное мнение, была бы удалена», – отмечают в совете.

Наблюдательный орган компании также назвал правила модерации соцсети недостаточно прозрачными.

У разработчиков отсутствует техническая возможность определить точное количество постов, заблокированных до обнаружения ошибок, и периодичность возникновения подобных случаев.

Решение комиссии подталкивает Facebook к тому, чтобы раскрыть принципы модерации контента.

«Эта ситуация [блокировка постов об Оджалане] демонстрирует важность ознакомления пользователей с публичными правилами: они не только информируют их о том, какие изменения ожидаются, но и дают возможность указать на ошибки Facebook», - отмечают члены Наблюдательного cовета.

Они предложили ряд дополнительных инструментов внутреннего контроля.

Среди них процесс повторной проверки, а также разъяснение причин запрета на поддержку тех или иных «опасных» лиц и организаций.

Технологические гиганты, такие как Facebook и Instagram, не раскрывают свои правила модерации, объясняя это угрозой увеличения количества троллей и других источников деструктивной информации.

При этом, многие государства неоднократно призывали повысить прозрачность принципов саморегулирования онлайн-платформ, указывая на регулярные случаи цензуры с их стороны.

В России закон о санкциях для информационных ресурсов, цензурирующих граждан и СМИ, был принят в декабре 2020 года.

Согласно документу, нарушителям могут грозить административные штрафы и более строгие меры воздействия, такие как замедление трафика или блокировка.