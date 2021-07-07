Facebook смотрит на ненависть сквозь пальцы

Ученые из Сиднейского университета и университета Квинсленда опубликовали первый региональный отчет о регулировании Facebook контента, разжигающего ненависть.

Эксперты проанализировали работу соцсети в пяти странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Индии, Мьянме, Индонезии, Филиппинах и Австралии.

Деньги на проведение исследования выделил сам ИТ-гигант.

Результаты показали, что, несмотря на внедрение алгоритмов модерации и повышение требований к публикуемому контенту, социальная сеть по-прежнему испытывает проблемы с распространением клеветы и дискриминацией пользователей.

Отчёт свидетельствует, что механизмы модерации и саморегулирования, используемые Facebook, нуждаются в серьезной доработке.

Большинство пользователей соцсети, сталкиваясь с кибербуллингом, не получают никакой поддержки со стороны онлайн-платформы.

Кроме того, администраторы пабликов отмечают частые отказы системы на запрос об удалении оскорбительных сообщений.

Австралийские эксперты призвали ИТ-гиганта приложить больше усилий для борьбы с разжиганием ненависти на платформе.

По их мнению, каждый владелец публичной страницы в Facebook должен знать, как вести себя в кризисных ситуациях и куда обращаться за помощью.

Также они предложили ввести прозрачные механизмы отчетности, чтобы минимизировать вред от кибербуллинга.

Среди прочих рекомендаций – развитие взаимодействия модераторов и пользователей, проведение ежегодного регионального круглого стола по противодействию травли в сети и повышение цифровой грамотности администраторов страниц.

Интерес Facebook к исследованиям одного из крупнейших цифровых рынков, который представляет собой Азиатско-Тихоокеанский регион, не случаен.

В последнее время ИТ-гигант все чаще сталкивается в странах АТР с жесткими регуляторными барьерами и обвинениями в недостаточном саморегулировании.

Так Индия в начале 2021 года обязала Facebook и другие крупные онлайн-платформы создать механизмы рассмотрения жалоб пользователей и назначить представителей для координации деятельности с местными правоохранительными службами.

Напряженная политическая ситуация на Филиппинах и в Мьянме также ставит перед ИТ-гигантом новые вызовы и вынуждает более тщательно подходить к модерации контента.

В самой Австралии Facebook вступил в конфликт с властями, выступая против их требования о выплатах местным СМИ за размещение новостного контента.

Эти и другие обстоятельства вынуждают цифровую корпорацию искать способы повышения лояльности аудитории.