«Критерии модерации не должны оставаться тайной»

Западный опыт

В США еще в 2015 году была создана Международная сеть проверки фактов (International Fact-Checking Network). Организация объединяет специалистов фактчекинга по всему миру. У IFCN есть свод принципов проверки фактов, которым руководствуются сотрудники при работе. Проверять информацию, согласно своду, следует «беспристрастно и справедливо, использовать достоверные источники, не зависеть от финансирования извне, объяснять принципы методологии, которая используется для проверок информации».

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Участниками этого процесса являются представители 19 стран мира, таких как Германия, Турция, Великобритания, Франция, Италия и другие.

Это проблема ложных сообщений стала актуальной в период пандемии коронавируса.

Проблема распространения фейков действительно всемирная, говорит член ОП РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«Скорость распространения ряда из них такова, что за сутки они порой могут охватить даже целую страну, ставя под угрозу физическое или психическое здоровье граждан», — заметила она.

Опыт Facebook

О борьбе с фейками заявляют и сами онлайн-платформы. Так в январе 2020 года, Facebook и принадлежащий ей Instagram запустили программу проверки фактов, чтобы выявлять дезинформацию о заболевании и принимать соответствующие меры, сообщал ТАСС.

Также Facebook заявил о намерении использовать алгоритмы фактологической проверки, которые помогли бы выявлять ложные сведения и ограничивать их тиражирование.

Проверка подозрительной информации на Facebook начинается после получения жалобы от пользователей соцсети или самостоятельного обнаружения модераторами проблемного поста.

Далее эксперты анализируют контент независимо от соцсети Марка Цукерберга – они могут совершать звонки, консультироваться по поводу общедоступных данных, проверять подлинность видео и изображений.

После этого на проверенных постах соцсеть размещает метку, с помощью которой люди могут получить дополнительный контекст. Наконец, Facebook может изымать ложные публикации из ленты новостей, существенно уменьшая их охват.

Опыт Google

У Google также существуют инструмент проверки фактов – Fact Check Explorer, призванный облегчить работу специалистов фактчекинга, журналистов и исследователей.

Согласно заявлению ИТ-гиганта, Google не поддерживает их и не имеет отношения к их созданию. Google Fact Check Explorer позволяет искать информацию по цитате политика или по любой другой теме.

Выдачу можно «отфильтровать» конкретным издателем или искать по ключевым словам.

В итоге в поисковике по запросу появляется только та информация, которая была проверена системой с пометкой о фактчекинге.

Российский опыт

Свои системы фактчекинга существуют и у российских платформ.

В России действует программа проверки фактов на «Яндекс.Дзен». Партнеры программы – информационные агентства ТАСС и «Интерфакс», издания The Bell и Ведомости, некоммерческий проект «Проверено». Также в программе участвует Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), совместно с которой «Яндекс.Дзен» изучает проблему фейков и развивает методы борьбы с ложной информацией.

Публикации подлежат проверке, если они созданы на платформе «Яндекс.Дзен» в любых форматах, быстро набирают популярность, получают много жалоб пользователей на ложную информацию, содержат факты, цифры, цитаты или другие данные, доступные для сравнения по достоверным источникам.

В соответствии со стандартами «Яндекс.Дзен» модератору необходимо выбрать ключевые факты в публикации и проверить каждый из них по нескольким достоверным источникам.

К таковым относятся: официальные документы, словари, сообщения авторитетных федеральных, региональных и иностранных медиа, энциклопедии и прочее.

Публикация отправляется нескольким фактчекерам в случайном порядке. На проверку одного материала отводится от четырех до восьми часов. В течение этого времени он не показывается в общей ленте рекомендаций и доступен только по прямой ссылке.

Двойные стандарты?

На бумаге все выглядит вроде достаточно продуманно.

Вместе с тем говорить об успехах саморегулирования ИТ-гигантов пока преждевременно, заявил «Газете.Ru» первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он напомнил, что в ЕС сейчас активно обсуждается принятие Закона о цифровых услугах, призванного ужесточить ответственность онлайн-платформ за публикуемый пользователями контент. «А в 2021 году в нашей стране вступил в силу закон о саморегулировании соцсетей, однако для его эффективной работы потребуется взаимодействие российских регуляторов и онлайн-площадок, и такой диалог будет гораздо эффективнее, если у иностранных ИТ-компаний появятся полномочные представительства на территории нашей страны, а также локальные команды модераторов, которые будут понимать и учитывать национальную специфику», — считает эксперт.

«Ситуация, когда русскоязычный сегмент Facebook модерируют из Польши, Украины или Прибалтики – абсурдна, априори необъективна и недопустима», — убежден Малькевич.

По его мнению, государству необходимо вводить законодательные нормы саморегулирования онлайн-платформ, в том числе касающиеся борьбы с фейками. «Фейковый и деструктивный контент должен удаляться в кратчайшие сроки. Эту задачу осознают все развитые страны», — констатировал общественник.

Предъявляет Малькевич требования и к механизмам, которые социальные сети и фактчекеры используют для отделения правды от лжи. «Эти критерии не должны оставаться загадкой для пользователей и регуляторов. Должно быть четкое понимание, чем руководствуются модераторы, блокируя один контент и публикуя другой. Принципы модерации контента — как ручной, так и машинной — должны контролироваться на уровне национальных государств», - уверен эксперт.

Находящийся на рассмотрении Госдумы вопрос о «приземлении» в России западных ИТ-гигантов во многом сдвинет реальную борьбу с распространением фейков, например, в соцсетях, полагает Екатерина Мизулина.

Стандарты модерации контента в соцсетях в контексте борьбы с фейками — тоже принципиальный вопрос, заочно согласилась Мизулина с Малькевичем. «Мы же видим, что какую-то информацию западные ИТ-гиганты маркируют или удаляют, с другой стороны — какие-то публикации, в том числе очевидные фейки, они даже не рассматривают, — напомнила она. — Государству необходимо, конечно, чтобы западные ИТ-гиганты раскрывали свои стандарты модерации и на конкретных примерах демонстрировали бы, как они принимают соответствующие решения».