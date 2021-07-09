Китай зовет своих: новый виток в IT-противостоянии Китая и США

Как сообщает Bloomberg, другим китайским цифровым корпорациям стоит задуматься о том, как выстроить свою работу в свете ужесточения регулирование бигтеха в Поднебесной.

Данные ушли в офшор

Ранее китайская газета «Global Times» писала, что «Didi, несомненно, обладает самой подробной информацией о путешествиях своих пользователей, и, по-видимому, способна проводить «анализ больших данных» индивидуального поведения и привычек».

При этом IT-гигант зарегистрирован в США, а два ее крупнейших акционера – иностранные фирмы.

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Официальный Пекин никогда не поддерживал использование переменной доли участия в китайских компаниях, однако и не вводил законодательного запрета. Эта схема позволяла большинству технологических гигантов Китая выходить на биржи за границей и переводить прибыль в офшоры.

Государственный совет КНР 6 июля заявил, что правила для листинга за рубежом будут пересмотрены, в то время как публично торгуемые компании будут нести ответственность за обеспечение безопасности персональных данных.

Также власти могут обязать бизнес получать одобрение перед тем, как выйти на публичный рынок в Гонконге или США.

При этом, в ноябре 2020 года Управление по вопросам киберпространства КНР уже сорвало запланированный выход на IPO финтех-гиганта Ant Group Co. А в апреле 2021 года другой цифровой гигант Alibaba был оштрафован на рекордные $2,8 млрд после того, как китайский антимонопольный регулятор установил, что корпорация злоупотребляла своим доминирующим положением на цифровом рынке.

Меж двух огней

Решение китайских властей может являться ответным шагом в экономической войне, развязанной экс-президентом США Дональдом Трампом, и попыткой сохранить контроль над собственными цифровыми корпорациями.

В 2020 году Трамп подписал ряд указов, касающихся ограничения деятельности китайских корпораций на американском цифровом рынке. Был принят закон, требующий от компаний, представленных на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей, и запрет на инвестиции в фирмы, связанные с военной отраслью КНР.

В результате китайские технологические гиганты, остававшиеся в домашней юрисдикции, столкнулись с трудностями в привлечении американских инвестиций.

Кроме того, Вашингтон не меньше Пекина обеспокоен сбором данных пользователей и их трансграничной передачей.

По словам Дональда Трампа, это «потенциально позволяет Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков, собирать досье с личными данными для шантажа, а также проводить промышленный шпионаж».

В свете непрекращающейся напряженности между США и КНР возможность выхода технологических компаний Китая на зарубежные биржи остается под угрозой.

При этом, Didi уже заявила, что будет сотрудничать с китайским регулятором, однако отметила, что удаление приложения из магазина может отрицательно сказаться на ее доходах.